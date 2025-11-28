Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York en la primera 'escucha' de su álbum a dúo

Nueva York.

Las estrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce sedujeron a un Madison Square Garden de Nueva York lleno de fanáticos que acudieron a la primera escucha de su álbum conjunto, 'Better late than never', y se llevaron de premio un 'popurrí' de sus éxitos.

Haciendo honor al título del proyecto, "mejor tarde que nunca", los cantantes estadounidenses de origen dominicano se hicieron esperar más de dos horas, pero fueron recibidos con vítores ante las expectativas por este proyecto que han producido totalmente en secreto a lo largo de unos siete años.

El "rey" y el "príncipe" de la bachata demostraron su sintonía personal y profesional al moverse por el escenario, decorado como una calle cualquiera de la ciudad donde ambos crecieron, con un vagón de metro, unos bancos, un kiosko con un DJ dentro y, de fondo, una vista al puente de Brooklyn.

"Es un poco extraño interpretar canciones que ustedes no conocen", dijo Santos entre risas, imitando la cara embobada del público en la llamada 'listening party', un formato cada vez más popular para presentar música, y a la que solo se podían conseguir boletos a través de concursos y promociones de radio.

No obstante, a base de buen ánimo, grandes dosis de humor y llamadas pícaras a las mujeres latinas que asistieron en masa al evento, Santos y Royce fueron calentando el ambiente mientras explicaban en detalle una a una las trece canciones del disco, que saldrá a la venta el 28 de noviembre.