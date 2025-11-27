Bernardo Bosch niega vínculo con Rocha y aclara polémica en Miss Universo

Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch —reciente ganadora de Miss Universo 2025—, emitió un comunicado para desmentir señalamientos de presunto fraude y precisar su relación con la organización del certamen y con el empresario Raúl Rocha Cantú. Las versiones difundidas en redes y algunos medios sugerían que Bosch mantenía vínculos de negocios con Rocha —identificado por la prensa como accionista o dueño en la operación de Miss Universo—, lo que habría implicado una posible influencia indebida en el concurso.

Su relación con Raúl Rocha

Bernardo Bosch afirmó que conoció a Raúl Rocha el 13 de septiembre de 2025, durante Miss Universo México realizado en Guadalajara. Negó cualquier vínculo previo o acuerdos de negocios que pudieran representar un conflicto de interés. En su comunicado, Bosch calificó como "completamente falsos" los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios con Rocha y rechazó que existiera algún mecanismo que permitiera influir en el resultado del certamen.

Contexto: el triunfo de Fátima Bosch y el ruido mediático

Fátima Bosch, representante de México, fue coronada Miss Universo 2025, un hecho que desató debates públicos y críticas desde distintos sectores, avivados por rumores sobre la estructura interna del certamen y la identidad de sus accionistas. Parte de la controversia ha señalado que Rocha es contratista de Pemex, elemento que ha sido usado en narrativas mediáticas para sugerir conexiones empresariales amplias. Bosch afirmó que no tiene negocios compartidos con Rocha ni vínculos que influyeran en el resultado del concurso. Medios como Milenio y Telediario publicaron el posicionamiento de Bosch, destacando su intención de “romper el silencio” y defender la reputación de su familia frente a los señalamientos por presunto fraude.

Versión de medios: posible renuncia de Raúl Rocha y Fátima Bosch

Publicaciones de entretenimiento como TV Notas retomaron la polémica e incluyeron hipótesis sobre una eventual renuncia de Fátima Bosch. Sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni mencionada en el comunicado de Bernardo Bosch. El episodio refleja la sensibilidad de los certámenes internacionales ante posibles conflictos de interés, sobre todo cuando involucran a empresarios con presencia en múltiples industrias. Esto amplifica percepciones de influencia y demanda mayor transparencia.

Lo que se sabe y lo que falta