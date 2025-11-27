Raúl Rocha se vuelve testigo protegido tras orden de arresto en México

Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existe una orden de aprehensión contra el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia global Miss Universo. La medida judicial fue emitida por un juez federal como parte de una investigación por delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

La noticia generó un fuerte impacto en los ámbitos político, empresarial y del entretenimiento, debido a que Rocha es uno de los principales inversionistas del certamen Miss Universo, cuya última edición coronó a la mexicana Fátima Bosch en medio de controversias.

Según la FGR, la orden de captura se giró el 15 de noviembre. No obstante, Rocha se acogió a un criterio de oportunidad que le permitió convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que suspendió la ejecución inmediata de la orden.

La investigación forma parte de una carpeta que involucra a más de una docena de personas, entre ellas presuntos integrantes de redes criminales vinculadas al tráfico de hidrocarburos y de armas. El caso se relaciona con operaciones ilícitas que habrían ocurrido entre Guatemala y México.

Medios nacionales como La Jornada y Milenio confirmaron que el juez federal Rodrigo Rosales Salazar libró órdenes de aprehensión contra 13 personas, incluido Rocha. La FGR también informó que el empresario está identificado como uno de los líderes de la red investigada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió públicamente a la Fiscalía que informe con claridad sobre el proceso. “Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informarse”, declaró en conferencia de prensa, subrayando la necesidad de transparencia.

El escándalo se suma a la polémica que rodea al concurso Miss Universo 2025, en el que la elección de la representante mexicana fue cuestionada por supuestas irregularidades en la organización. La revelación de presuntos vínculos criminales de uno de sus propietarios ha intensificado las críticas.

Rocha, quien desde 2022 funge como cónsul honorario de Guatemala en México, ha negado públicamente las acusaciones. Sin embargo, la confirmación oficial de la orden de aprehensión coloca su figura en el centro de un proceso judicial de alto perfil.

La FGR detalló que los delitos imputados incluyen delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible —conocido en México como “huachicol”—, ilícitos que han sido prioridad en la agenda de seguridad nacional durante los últimos años.

El empresario habría negociado con la Fiscalía para aportar información sobre las redes criminales, lo que le permitió acceder al programa de testigos protegidos. Esta condición lo mantiene fuera de prisión, aunque bajo supervisión judicial.

La controversia amenaza con afectar la imagen internacional de Miss Universo, un certamen que busca proyectar glamour y cultura, pero que ahora enfrenta cuestionamientos debido a los señalamientos contra uno de sus propietarios.

El caso de Raúl Rocha se perfila como uno de los procesos judiciales más mediáticos de fin de año en México, al combinar el interés público por el espectáculo con la gravedad de los delitos imputados. La resolución final dependerá de la colaboración del empresario y de las pruebas que la Fiscalía logre presentar ante los tribunales.