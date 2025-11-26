Mon Laferte en Tegucigalpa: ¡Entradas disponibles ahora!

La cantante chilena Mon Laferte, reconocida por su estilo versátil que fusiona rock, bolero, pop y música tradicional latinoamericana, volverá a Honduras como parte de su gira internacional "Femme Fatale".

Será su segunda vez en el país, luego de haber cautivado al público hondureño en su primera visita hace un par de años.

"La cita es el 18 de abril de 2026 en el Palacio Universitario de los Deportes en la UNAH, Tegucigalpa, con capacidad para 8,500 personas, y desde esta semana ya están disponibles los boletos para el evento."

Las entradas están disponibles en eticket.hn y en sus quioscos ubicados en Mall Multiplaza en San Pedro Sula, y en Metromall y Mall Multiplaza en Tegucigalpa.

El precio para Experiencia BAC es de 5,201 lempiras; las butacas inferior y superior cuestan L 2,754, y para los mon lovers, L 1,475. También puedes adquirirlos con BAC y obtener un 10% de descuento, o comprarlos con su tarjeta de débito o crédito a cuotas de tres y seis meses.