Mon Laferte en Tegucigalpa: ¡Entradas disponibles ahora!

La cantante chilena Mon Laferte, reconocida por su estilo versátil que fusiona rock, bolero, pop y música tradicional latinoamericana, volverá a Honduras como parte de su gira internacional "Femme Fatale".
Será su segunda vez en el país, luego de haber cautivado al público hondureño en su primera visita hace un par de años.
"La cita es el 18 de abril de 2026 en el Palacio Universitario de los Deportes en la UNAH, Tegucigalpa, con capacidad para 8,500 personas, y desde esta semana ya están disponibles los boletos para el evento."
Las entradas están disponibles en eticket.hn y en sus quioscos ubicados en Mall Multiplaza en San Pedro Sula, y en Metromall y Mall Multiplaza en Tegucigalpa.
El precio para Experiencia BAC es de 5,201 lempiras; las butacas inferior y superior cuestan L 2,754, y para los mon lovers, L 1,475. También puedes adquirirlos con BAC y obtener un 10% de descuento, o comprarlos con su tarjeta de débito o crédito a cuotas de tres y seis meses.
Un álbum inspirado en etiquetas y personajes
En un intento por reapropiarse de un concepto que “varias veces” le atribuyó la prensa, la cantante chilena Mon Laferte reivindica en una entrevista con EFE el título de su nuevo álbum, Femme fatale, y reconoce que en los años 50 se habría “sentido mal”, pero hoy le “encanta” que se lo digan.
“En 2025 me gusta que me digan femme fatal. Amo ser esa mujer segura, libre y que usa su sensualidad y sus encantos”, dice en una entrevista desde un hotel de la capital, donde presentó a la prensa su nuevo disco, que se estrenará el 24 de octubre.
El nuevo trabajo nace de titulares en los medios —“como ‘Mon Laferte, la femme fatale de la música’”, recuerda—, pero también de su experiencia reciente como actriz en el musical Cabaret, en el Teatro de los Insurgentes, en Ciudad de México, donde interpretó a Sally Bowles, un personaje al que también se le atribuye esa etiqueta.
“Hoy una femme fatale sería una mujer segura, con opinión y pensamiento propio”, precisa la intérprete. “En el pasado, sin embargo, tenía una connotación negativa: era encantadora, pero siempre con la idea de engatusar a los hombres”.
Laferte (Viña del Mar, 1983) explica que su nuevo álbum, que mezcla influencias del jazz, el soul y el R&B con una estética de cabaret, es “muy personal” y “oscuro”, y que muestra “una versión rota e incluso trastornada” de sí misma.