‘Don Ramón’ tendrá su propia serie en HBO

México.

La confirmación llegó a través de las redes sociales: "¡Con permisito, llega ‘Don Ramón’! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de ‘El Chavo del Ocho’, muy pronto sólo en HBO Max”, dice el mensaje.

Tras el éxito que alcanzó la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ , la plataforma de streaming HBO acaba de confirmar que ya trabajan en una nueva entrega, pero ahora inspirada en ‘Don Ramón’ , el popular personaje de ‘El Chavo del 8’.

No se conocen más detalles sobre la futura serie del personaje interpretado por Ramón Valdés, sin embargo, hay rumores de que se tratará de un spin-off que dará continuación a ’Sin Querer Queriendo’.

Tampoco se tiene una fecha tentativa de estreno; sin embargo, HBO adelantó que a lo largo del próximo 2026 comenzarán a revelar más datos alusivos al desarrollo y lanzamiento de la producción.

El personaje de Valdés se convirtió en una figura entrañable dentro de la televisión latinoamericana. Aquel papá soltero que enfrentó dificultades económicas se destacó por su humor espontáneo y su singular relación con ‘El Señor Barriga’ y ‘Doña Florinda’.

