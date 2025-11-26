Manuel Turizo estrena sencillo y confirma su cita en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El cantautor colombiano Manuel Turizo, que el próximo jueves 11 de diciembre se presenta en Honduras, lanzó su nuevo sencillo, “Cosas de Enamorao,” bajo el sello Sony Music Latin.

El estreno llega tras la presentación de su tema previo, “Mírame Ahora (Salud Mi Reina).”

Con este lanzamiento, Turizo añade un nuevo capítulo a su catálogo musical, mostrando su faceta más romántica sobre un ritmo reggae suave y envolvente, explica un comunicado de prensa enviado por NV Marketing and Public Relations, LLC.

Luego de conectar con el público a través de bachata, merengue, baladas y pop urbano, el artista colombiano continúa ampliando su sonido con una propuesta cálida y emotiva,

“Cosas de Enamorao” retrata la etapa más genuina del amor: cuando dos personas se entienden con miradas, se buscan sin planearlo y se pierden en besos que permanecen en la memoria. Con su voz característica y un flow relajado, Turizo invita a vivir esas emociones que “no se explican, solo se sienten.”

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El video musical presenta a Manuel interpretando el tema en vivo junto a su banda, en una puesta sencilla y directa, sin efectos excesivos, donde la energía del momento y la esencia de la canción son las protagonistas.