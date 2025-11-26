Manuel Turizo estrena sencillo y confirma su cita en Honduras

El cantautor colombiano Manuel Turizo, que el próximo jueves 11 de diciembre se presenta en Honduras, lanzó su nuevo sencillo, “Cosas de Enamorao,” bajo el sello Sony Music Latin.
El estreno llega tras la presentación de su tema previo, “Mírame Ahora (Salud Mi Reina).”
Con este lanzamiento, Turizo añade un nuevo capítulo a su catálogo musical, mostrando su faceta más romántica sobre un ritmo reggae suave y envolvente, explica un comunicado de prensa enviado por NV Marketing and Public Relations, LLC.
Luego de conectar con el público a través de bachata, merengue, baladas y pop urbano, el artista colombiano continúa ampliando su sonido con una propuesta cálida y emotiva,
“Cosas de Enamorao” retrata la etapa más genuina del amor: cuando dos personas se entienden con miradas, se buscan sin planearlo y se pierden en besos que permanecen en la memoria. Con su voz característica y un flow relajado, Turizo invita a vivir esas emociones que “no se explican, solo se sienten.”
El video musical presenta a Manuel interpretando el tema en vivo junto a su banda, en una puesta sencilla y directa, sin efectos excesivos, donde la energía del momento y la esencia de la canción son las protagonistas.
Recientemente, Manuel Turizo invitó a sus fans hondureños para que formen parte de su presentación en el parqueo de comisariato Los Antes en San Pedro Sula, como parte de su recorrido mundial con la gira “201”, con presentaciones completamente agotadas en países de Latinoamérica y Europa.
"Mi gente de Honduras, nos vemos este 11 de diciembre en San Pedro Sula, compra tu boleto, 201 tour, es la única fecha que vamos a tener en Honduras", dijo en un video en redes sociales.
Originalmente programado para el jueves 4 de diciembre, el evento se realizará ahora el jueves 11 de diciembre de 2025.
"Por este medio, comunicamos al público en general, que debido a la cercanía del evento con las elecciones generales del país, a realizarse el domingo 30 de noviembre del presente año, hemos decidido trasladar la fecha del show al 11 de diciembre de 2025", dice el comunicado publicado en las redes sociales de BMPShow.
Los boletos están disponibles en los quioscos de BM Tickets ubicados en City Mall, Diunsa salida a La Lima, y en línea. Los precios se mantienen a un precio de L 3,100 y 1,300 lempiras para Zona BMT y General, respectivamente.