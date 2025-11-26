Stranger Things 5: ¿A qué hora se pueden ver los primeros 4 capítulos?

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de "Stranger Things" se estrenan en Netflix este miércoles 26 de noviembre. Los episodios restantes se estrenarán en Navidad y Nochevieja. Se ha confirmado que la quinta temporada será el final de la serie.

La primera parte de la quinta temporada de "Stranger Things" se estrena el miércoles 26 de noviembre a las 20:00 o 7:00 pm en países como Honduras y México. Este lanzamiento incluye los primeros cuatro episodios de la quinta temporada. Los siguientes tres episodios se estrenan el 25 de diciembre a las 20:00 20:00 o 7:00 pm y el final el 31 de diciembre a las 20:00 o 7:00 pm.

La quinta temporada de "Stranger Things" comienza con un salto temporal al otoño de 1987, después de que Hawkins, Indiana, experimente la apertura de las Grietas. Will, Mike, Lucas y el resto de la pandilla tienen la misión de encontrar y matar a Vecna, cuyo paradero se desconoce.

"Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse", dice la sinopsis de la serie de Netflix. "A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor intenso y familiar".

La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y letal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, se unan, una última vez. Esto es lo que debes saber sobre ver la quinta temporada de "Stranger Things".