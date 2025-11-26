Stranger Things 5: ¿A qué hora se pueden ver los primeros 4 capítulos?

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de "Stranger Things" se estrenan en Netflix este miércoles 26 de noviembre. Los episodios restantes se estrenarán en Navidad y Nochevieja. Se ha confirmado que la quinta temporada será el final de la serie.
La primera parte de la quinta temporada de "Stranger Things" se estrena el miércoles 26 de noviembre a las 20:00 o 7:00 pm en países como Honduras y México. Este lanzamiento incluye los primeros cuatro episodios de la quinta temporada. Los siguientes tres episodios se estrenan el 25 de diciembre a las 20:00 20:00 o 7:00 pm y el final el 31 de diciembre a las 20:00 o 7:00 pm.
La quinta temporada de "Stranger Things" comienza con un salto temporal al otoño de 1987, después de que Hawkins, Indiana, experimente la apertura de las Grietas. Will, Mike, Lucas y el resto de la pandilla tienen la misión de encontrar y matar a Vecna, cuyo paradero se desconoce.
"Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse", dice la sinopsis de la serie de Netflix. "A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor intenso y familiar".
La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y letal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, se unan, una última vez. Esto es lo que debes saber sobre ver la quinta temporada de "Stranger Things".
Netflix ha compartido los primeros minutos del primer episodio de la quinta temporada: