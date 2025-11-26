TivoTabo, streamer hondureño, gana Squid Craft Games 4

La cuarta edición de los Squid Craft Games concluyó con una final vibrante que coronó al hondureño TivoTabo como campeón absoluto del evento. Tras cinco días de competencia, el creador de contenido logró imponerse en una de las pruebas más intensas de la saga.

El evento, transmitido en Twitch, reunió a decenas de streamers de habla hispana y volvió a demostrar su capacidad para atraer audiencias masivas. Desde el primer reto hasta la última eliminación, la tensión mantuvo a miles de espectadores conectados.

La fase definitoria fue el clásico buscaminas, un juego aparentemente sencillo que se convirtió en un filtro implacable. Solo los más resistentes lograron avanzar, dejando en pie a dos contendientes: el español Zorman y el hondureño TivoTabo.

La gran final se desarrolló en un formato que combinaba obstáculos con la captura estratégica de zonas. No bastaba con avanzar; era necesario controlar el ritmo y anticipar los movimientos del rival.

Ambos finalistas mostraron temple y habilidad, pero fue TivoTabo quien conquistó tres puntos decisivos, asegurando su victoria y el premio de 50.000 dólares.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La hazaña del joven hondureño tiene un trasfondo especial. Según reveló, hace apenas dos meses atravesaba un difícil episodio de depresión, lo que convierte su triunfo en un mensaje de superación personal.

TivoTabo, de 21 años, es estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y lleva cuatro años creando contenido en YouTube, donde acumula más de 450.000 suscriptores y más de 350 videos publicados.

Su salto a la fama ocurrió durante esta edición de Squid Craft Games, donde pasó de tener apenas 40 espectadores a alcanzar picos de más de 300.000 durante la final.

La invitación al evento llegó gracias a Komanche, uno de los organizadores, quien confió en su talento y le dio la oportunidad de participar. TivoTabo demostró que merecía estar en la competencia.

Con esta victoria, Squid Craft Games cierra su cuarta y última edición, consolidándose como un fenómeno cultural dentro del ecosistema de Twitch y dejando un legado de emoción y narrativa competitiva.