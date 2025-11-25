Bajan de avión a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tras discusión

Estados Unidos.

En las últimas horas, se ha vuelto tendencia que el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, fue expulsado de un avión en Quito, Ecuador, luego de protagonizar una pelea. Mientras se preparaba para regresar a Miami, lugar donde reside, el artista se enfrascó en una discusión con la tripulación del avión y todo quedó grabado por testigos. El reconocido intérprete de ‘Agárrense de las manos’ y con más de 60 años de trayectoria, colocó su maleta de forma incorrecta en el compartimiento superior de su asiento, relataron otros viajeros.

El hecho generó incomodidad entre asistentes de vuelo y los pasajeros, por lo que le llamaron la atención al cantante, quien no dudó en registrar con su teléfono lo que estaba pasando. Dispuesto a explicar su versión en video, 'El Puma' se observa de pie, grabando y dirigiéndose a sus seguidores: "No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", decía el cantante mostrando su inconformidad. El clima se volvió más tenso cuando desde la cabina salió el capitán del avión, quien detrás de José Luis, con un tono fuerte y certero, le exigió que bajara de la aeronave.