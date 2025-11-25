Miss Noruega aviva la polémica: acusa fraude en Miss Universo 2025

La polémica alrededor de Miss Universo 2025 sigue creciendo tras la coronación de Fátima Bosch.

La representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, denunció en una transmisión en vivo que el concurso habría estado manipulado, asegurando que el Top 10 de finalistas fue definido con antelación, semanas antes de la gala en Bangkok, Tailandia.

Según su testimonio, varias concursantes se enteraron con anticipación de quiénes serían las finalistas, lo que generó desilusión y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. “¿Para qué competimos?”, expresó la noruega, dejando entrever que la competencia habría perdido credibilidad.

Estas acusaciones se suman a otros hechos que han puesto bajo escrutinio al certamen: la renuncia de un juez oficial, Omar Harfouch, quien denunció irregularidades en la selección de participantes, y la salida de Miss Costa de Marfil, que también cuestionó la transparencia del concurso.

La controversia se intensificó tras la coronación de Bosch, cuando parte del público abucheó la decisión y en redes sociales se multiplicaron las críticas.