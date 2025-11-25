  1. Inicio
De qué falleció Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez pidió respeto y compartió un mensaje en Instagram.

De qué falleció Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez e una imagen de archivo con su madre Gabriela Michel.

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez.

La noticia se dio a conocer el 24 de noviembre de 2025, generando conmoción entre seguidores y colegas de la industria.

En un inicio, la causa del fallecimiento no fue clara, lo que provocó especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.

Horas más tarde, fue la propia Aislinn Derbez quien confirmó la causa de muerte de su madre a través de un mensaje en sus historias de Instagram.

La actriz explicó que su madre falleció a consecuencia de un infarto, lo que puso fin a los rumores que circulaban desde temprano.

Gabriela Michel tenía 65 años y era ampliamente reconocida por su trayectoria como actriz de doblaje y locutora, con una carrera que abarcó varias décadas.

En su mensaje, Aislinn escribió: “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”.

La actriz también pidió respeto y sensibilidad en este momento delicado, señalando que necesita vivir su duelo en paz junto a su familia.

El comunicado fue breve pero emotivo, y reflejó la profunda conexión que Aislinn mantenía con su madre, así como el dolor que atraviesa tras su partida.

La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad y condolencias hacia la familia Derbez, quienes enfrentan una pérdida significativa.

Gabriela Michel deja un legado en el mundo del doblaje, recordada por su talento y por haber sido una figura clave en la formación artística de su hija.

La partida de Michel marca un momento de tristeza para la comunidad artística y para los seguidores de Aislinn Derbez, quienes han acompañado a la actriz en este proceso de duelo.

Fallece Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

