Así se planeó el regreso de Pennywise en Welcome to Derry

Advertencia: este artículo contiene spoilers del episodio 5 de It: Bienvenidos a Derry, “29 Neibolt Street”.

Pennywise es un especialista en acrobacias. Al payaso demonio le encanta hacer entradas espectaculares, y lo mismo ocurre en It: Welcome to Derry, la precuela de HBO inspirada en el universo de Stephen King.

Bill Skarsgård finalmente hace su debut como Pennywise en la serie, ahora ya pasada la mitad de su primera temporada.

En la quinta entrega, titulada “Calle Neibolt 29” (llamada así por la dirección de la Casa del Pozo embrujada que sirve de entrada a la guarida de It), Matty Clements (Miles Ekhardt) sorprende al nuevo Club de Perdedores al aparecer en su casa club secreta. En un inicio parecía haber sobrevivido al ataque de la entidad metamorfa en el episodio de estreno, pues el golpe que hizo volar su chupete por la ventanilla ocurrió fuera de cámara.

Pero no. Matty está muerto. Matty es It. La entidad metamorfa atrae a los niños a las alcantarillas antes de revelarse adoptando una de sus formas más extrañas como Pennywise, marcando así el regreso oficial de Skarsgård a la franquicia.

Los creadores de la serie —Andy Muschietti, director de las dos películas de It; Barbara Muschietti, productora ejecutiva; y Jason Fuchs, coproductor ejecutivo— conversaron con Entertainment Weekly sobre cómo retrasar el miedo para potenciarlo.

“Decidimos que, en esta temporada, Pennywise debía parecerse un poco al tiburón de la película Tiburón”, dice Barbara Muschietti. “Hay que ser muy estratégicos. En ambas películas era fundamental mantener vivo el misterio y el miedo del personaje. Creemos que la familiaridad es el enemigo de eso. Así que era importante retrasar el placer, o el terror, tanto como fuera posible”.

Andy Muschietti lo describe como “un juego de anticipación” para llevar al público a ese estado de: ‘Necesito ver al payaso. ¿Dónde está?’. “Eso es lo que nos hubiera gustado como espectadores. Es un proceso un poco lento”, señala.

Fuchs, quien colaboró con los Muschietti inicialmente como coproductor y revisor de guiones en It: Capítulo Dos (2019), destaca que lo más emocionante de la entidad es su capacidad de cambiar de forma. “En las películas, hay un espacio limitado para ver manifestaciones de la criatura que no sean Pennywise”, explica. “Como estás en televisión, tienes episodios completos para explorar otras formas en que It atormenta a estos niños”.

El juego también es con el público. Fuchs recuerda que muchos espectadores ya conocen al Pennywise de Skarsgård por las dos películas y esperaban su eventual reaparición. “Estuvimos indecisos”, comenta sobre la planificación del personaje. “Siempre supimos que no iba a estar en el centro de atención en la primera escena del piloto, como en It 1, que comienza con Georgie y Pennywise. Una parte importante del proceso creativo fue preguntarnos: ‘¿Cuándo presentamos al personaje en el contexto de esta historia?’. En última instancia, fueron la historia y los personajes quienes lo dictaron”.

De cara al resto de la temporada, Fuchs elogia el trabajo del actor detrás del payaso demonio y anticipa que “su actuación llega a lugares inesperados”.

Skarsgård, afirma Fuchs, “tiene oportunidades con este personaje que la historia de las películas no presentó. No solo habrá una preparación realmente emocionante para ver a Pennywise, sino que también verás a Bill haciendo cosas que aún no le has visto hacer en este personaje”.

Con solo tres episodios restantes, nuevas entregas de It: Welcome to Derry se estrenan los domingos a las 9 p. m. (hora del Este/Pacífico) en HBO y HBO Max.

Los capítulos de It: Welcome to Derry se estrenan cada semana, normalmente los domingos por la noche en Latinoamérica y España. Por ejemplo, el capítulo 5 salió el domingo 23 de noviembre de 2025, y el capítulo 6 está programado para este lunes 24 de noviembre de 2025.

Fuente: Entertainment Weekly