J Balvin anuncia su próxima gira en México para 2026

El artista colombiano J Balvin anunció este lunes su nueva gira en México para 2026 que arrancará el 14 de mayo en Ciudad de México y la llevará también a Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).
La noticia de la gira llega luego de la "electrizante conquista" del reguetonero en el Flow Fest el pasado fin de semana en la capital de país, según señaló la empresa Ocesa, en un comunicado.J Balvin "ahora canaliza ese impulso en una serie de conciertos en las principales arenas del país", indicó la promotora.
El colombiano iniciará su recorrido en México en el Palacio de los Deportes de la capital, el 14 de mayo.El 17 de mayo se presentará en la Arena VFG de Guadalajara (estado de Jalisco) y cerrará su gira en la Arena Monterrey (Nuevo León).
J Balvin es un cantante y productor musical colombiano que mezcla ritmos urbanos como el reguetón, el hip hop y el trap con influencias del pop y sonidos latinos contemporáneos.
Su último disco 'Mixteip', lanzado en julio pasado, obtuvo una nominación a los Grammy 2026, en la categoría 'Best Música Urbana Álbum'.El álbum incluye diez canciones con el que el artista regresa a sus raíces de reguetón, mientras expande los límites del género con nuevas fusiones y colaboraciones internacionales.
El tema principal, 'Zun Zun', junto al estadounidense Justin Quiles y el puertorriqueño Lenny Tavárez, evoca la esencia del reguetón noventero, desde el videoclip grabado con una cámara de 1993 y ambientado en una fiesta casera.
El disco también incluye colaboraciones destacadas como 'Misterio', una fusión entre reguetón y salsa en la que participa la leyenda Gilberto Santa Rosa, y 'Uuu', en la que Balvin une fuerzas con el británico Stormzy en un ritmo que recuerda al hip hop del 2010.
"J Balvin llega a estas fechas en un momento creativo determinante(...) Estas próximas presentaciones mostrarán toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario", concluyó Ocesa.
¿Cuánto debe invertir un hondureño ?
Un hondureño que quiera asistir a un concierto de J Balvin en México en mayo de 2026 debe considerar una inversión aproximada de entre 25,000 y 35,000 lempiras (HNL), incluyendo boleto de entrada, vuelo ida y vuelta y hospedaje básico por 3 noches.
Precio de boletos. Los boletos para la gira en México 2026 tendrán precios estimados desde 1,500 MXN hasta 6,000 MXN dependiendo de la zona (aprox. 2,000 – 8,000 HNL).Preventa Banamex: 27 de noviembre de 2025; venta general: 28 de noviembre.
Vuelos Honduras – México. Desde San Pedro Sula (SAP) a Ciudad de México (MEX): tarifas ida y vuelta en clase económica rondan los 425 USD (aprox. 10,500 HNL).A Guadalajara o Monterrey los precios son más altos: entre 17,000 y 20,000 HNL según Aeroméxico.Lo más económico sería viajar a Ciudad de México, donde arranca la gira.
Hospedaje en Ciudad de México. Hoteles económicos: desde 25.35 USD por noche (aprox. 600 HNL). Hoteles promedio: 79 USD/noche (1,500 HNL), pero por el Mundial 2026 se espera un incremento de hasta 300%, llegando a 316 USD/noche (6,000 HNL).
Para un viaje de 3 noches, el gasto puede variar entre 1,800 HNL (hostales) y 18,000 HNL (hoteles de gama media durante alta demanda).
Un hondureño que viaje a Ciudad de México para ver a J Balvin en mayo de 2026 debe presupuestar al menos 15,000 HNL (600 USD) si busca opciones económicas, y hasta 45,000 HNL (1,850 USD) si opta por hospedaje y boletos de mayor categoría.
Lo más recomendable es comprar vuelos y hoteles con anticipación para evitar el alza de precios por el Mundial 2026, y elegir la sede de Ciudad de México como la opción más accesible.