Supremo comparte videos de su domingo feliz junto a Milagro Flores

San Pedro Sula, Honduras.

El creador de contenido Supremo ha demostrado que las cosas marchan muy bien entre él y la presentadora de televisión, Milagro Flores.

Y es que el hondureño compartió varios videos en sus redes sociales en los que se le ve muy feliz junto a Mili, como también se le llama de cariño a la conductora.

Con frases como "Con la niña más linda" o "Tú curas mis heridas con una sonrisa", Supremo demostró que sus sentimientos por Milagro son reales.

Y es que en las últimas semanas han habido tensiones entre la pareja, ya que a Milagro no le habría caído para nada bien la actitud de Supremo con otra creadora de contenido en un reality show.

Pero todo parece haber quedado atrás, y ahora Milagro y Supremo han celebrado que siguen juntos y más enamorados que nunca.

De hecho, en los últimos días el influencer hondureño ha halagado a la bella presentadora con románticos detalles como ramos de flores y hasta algunas joyas. Milagro Flores ha compartido fotografías de estos gestos de Supremo en redes sociales.