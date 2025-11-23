Supremo comparte videos de su domingo feliz junto a Milagro Flores

El creador de contenido Supremo ha demostrado que las cosas marchan muy bien entre él y la presentadora de televisión, Milagro Flores.
Y es que el hondureño compartió varios videos en sus redes sociales en los que se le ve muy feliz junto a Mili, como también se le llama de cariño a la conductora.
Con frases como "Con la niña más linda" o "Tú curas mis heridas con una sonrisa", Supremo demostró que sus sentimientos por Milagro son reales.
Y es que en las últimas semanas han habido tensiones entre la pareja, ya que a Milagro no le habría caído para nada bien la actitud de Supremo con otra creadora de contenido en un reality show.
Pero todo parece haber quedado atrás, y ahora Milagro y Supremo han celebrado que siguen juntos y más enamorados que nunca.
De hecho, en los últimos días el influencer hondureño ha halagado a la bella presentadora con románticos detalles como ramos de flores y hasta algunas joyas. Milagro Flores ha compartido fotografías de estos gestos de Supremo en redes sociales.
Seguidores le aconsejan que no comparta todo sobre su vida personal
Sin embargo, para muchos de sus seguidores, estas demostraciones en público no son de tan buen gusto, y hasta le aconsejan a la presentadora hondureña que no publique todo en redes sociales, ya que cada momento de ella y Supremo estará bajo el escrutinio público.
"Sufre en privado, sana en silencio y brilla en público", escribió Milagro en una publicación.
Y en otro posteo, presumió los cinco meses que lleva junto a Supremo. De inmediato sus seguidores reaccionaron a este mensaje.
"Cinco meses aguantando cacho , igual a mí", "Hay no pensé que era más madura, más seria, que se daba su lugar, pero es igual que mí" o "Así de tóxica es la relación con mi esposo, que viva el amor", son algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios de Instagram.
Mira los videos:
@supremolives @milagrofloresoficial 👑🇭🇳 ♬ sonido original - Music🎶