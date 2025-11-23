Donald Glover Jr.: "Sufrí un derrame cerebral el año pasado"

Estados Unidos.

El actor y cantante estadounidense, Donald Glover Jr., sorprendió a sus fans con una confesión impactante: reveló que un derrame cerebral y múltiples problemas de salud fueron las verdaderas razones detrás de la repentina cancelación de su gira "New World Tour".

El artista abrió el concierto durante su presentación en el Festival Camp Flog Gnaw el pasado sábado, y les contó a sus fans que la situación se complicó rápidamente mientras estaba de gira el año pasado.

"Tuve un dolor de cabeza muy fuerte en Luisiana, e igualmente fui al concierto", le dijo Donald Glover Jr. al público. "No veía bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: 'Tuviste un derrame cerebral'. Y lo primero que pensé fue: 'Oh, aquí estoy, todavía imitando a Jamie Foxx'".

El problema de salud no terminó ahí, Glover reveló que también se fracturó el pie, y los médicos luego le encontraron un orificio en el corazón que requirió dos cirugías.