Belinda confirma la posibilidad de una colaboración con Cazzu

México.

Belinda y Cazzu, dos artistas que han dejado huella en sus respectivos géneros, coincidieron recientemente en un evento público y, lejos de cualquier tensión, dejaron claro que hay respeto y admiración entre ellas.

Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, sus declaraciones reavivaron la ilusión de los fanáticos que llevan tiempo soñando con una colaboración que combine lo mejor del pop y del trap.

Tras finalizar el evento, Cazzu fue la primera en hablar con los medios. Fiel a su personalidad, mantuvo un tono sereno y buscó evitar cualquier tipo de polémica. “Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar esta paz”, dijo, dejando claro que su intención es mantener una buena relación y no alimentar titulares sensacionalistas.