Belinda confirma la posibilidad de una colaboración con Cazzu

Belinda y Cazzu, dos artistas que han dejado huella en sus respectivos géneros, coincidieron recientemente en un evento público y, lejos de cualquier tensión, dejaron claro que hay respeto y admiración entre ellas.
Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, sus declaraciones reavivaron la ilusión de los fanáticos que llevan tiempo soñando con una colaboración que combine lo mejor del pop y del trap.
Tras finalizar el evento, Cazzu fue la primera en hablar con los medios. Fiel a su personalidad, mantuvo un tono sereno y buscó evitar cualquier tipo de polémica. “Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar esta paz”, dijo, dejando claro que su intención es mantener una buena relación y no alimentar titulares sensacionalistas.
Minutos después, Belinda también fue cuestionada y su reacción generó aún más expectativa. Con naturalidad, expresó su admiración por la argentina y no cerró las puertas a trabajar juntas.
“Hay ojalá (haya una colaboración), me encanta ella y la admiro mucho”, dijo mientras salía del lugar.
Sus palabras fueron suficientes para desatar entusiasmo en redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a imaginar cómo sonaría un tema entre ambas. Para muchos, no se trata solo de una colaboración musical, sino de un símbolo de unión entre mujeres que, pese a los rumores, apuestan por la profesionalidad y la sororidad.