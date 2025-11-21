Paty Navidad revela que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune crónica

México.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz y cantante Paty Navidad, reveló que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune crónica.

Dicho padecimiento habría hecho que la sinaloense experimentara una subida de peso importante, entre otros síntomas que la llevaron a visitar varios médicos.

Navidad asegura que la enfermedad que padece le fue detonada por el estrés. “Soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático”, indicó la villana de las telenovelas.