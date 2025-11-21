Paty Navidad revela que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune crónica

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz y cantante Paty Navidad, reveló que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune crónica.
Dicho padecimiento habría hecho que la sinaloense experimentara una subida de peso importante, entre otros síntomas que la llevaron a visitar varios médicos.
Navidad asegura que la enfermedad que padece le fue detonada por el estrés. “Soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático”, indicó la villana de las telenovelas.
Y añadió que los síntomas que experimentó fueron terribles y diversos. “Pase a tener ataques de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, cansancio, etc. son muchos síntomas y generalmente tenemos que estar siempre pendientes de la salud porque no siempre cuando uno sube de peso se debe a comida”, dijo.
Frente a las cámaras y micrófonos, Navidad confirmó que “me diagnosticaron tiroides de Hashimoto... me hizo subir mucho de peso e hincharme. No sabía de qué se trataba hasta que los doctores me dijeron que era tiroides de Hashimoto debido al estrés”.
Con el diagnóstico certero, la cantante comenzó a tratar el estrés, además de recibir un tratamiento adecuado, “y he recuperado mi figura”, enfatizó.