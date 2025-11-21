Cazzu comparte tierno audio de su hija Inti

A diferencia de otras ocasiones en las que Cazzu está de visita en México, la cantante argentina reveló a la prensa mexicana que esta vez su hija Inti no viajó con ella debido a que se trató de un viaje muy breve, por lo que la trapera argentina prefirió dejarla en casa.
Y es que, Cazzu viajó a México solo para estar en el evento donde fue nombrada como “La Mujer del año” y en donde coincidió y conoció a Belinda, con quien sus seguidores le han pedido que haga una colaboración. Ante toda la polémica que ha provocado su reunión, “La Jefa” compartió un audio de su pequeña hija, el cual ha enternecido a redes sociales.
Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de temas como “Turra” y “Glock” compartió un audio en el que se puede escuchar la tierna voz de Inti al contar lo que está haciendo mientras Cazzu está en México.
En el video que Cazzu compartió se puede ver que el audio salió desde el teléfono celular de la niñera de Inti cuyo nombre es Maca, lo que se puede entender de la pequeña es que está haciendo fideos, además de que le manda un beso a su “mami” como la pequeña Inti llama a “La Jefa”.
¡#Cazzu compartió un tierno audio de su hija #Inti! 🙌🏻❤️👧🏻☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/564xW79qNw— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 21, 2025