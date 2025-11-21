Cazzu comparte tierno audio de su hija Inti

México.

A diferencia de otras ocasiones en las que Cazzu está de visita en México, la cantante argentina reveló a la prensa mexicana que esta vez su hija Inti no viajó con ella debido a que se trató de un viaje muy breve, por lo que la trapera argentina prefirió dejarla en casa.

Y es que, Cazzu viajó a México solo para estar en el evento donde fue nombrada como “La Mujer del año” y en donde coincidió y conoció a Belinda, con quien sus seguidores le han pedido que haga una colaboración. Ante toda la polémica que ha provocado su reunión, “La Jefa” compartió un audio de su pequeña hija, el cual ha enternecido a redes sociales.