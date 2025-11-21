Zendaya desata rumores de embarazo tras video

Estados Unidos.

Esta vez los famosos volvieron a ser noticia no solo por una muestra de amor derrochada en público, sino debido a un rumor que señala que Zendaya podría estar embarazada. Las especulaciones comenzaron a raíz de un video compartido en X (antes Twitter) en donde se puede ver a Tom Holland vestido con su traje de Spider-Man.

Una de las parejas más queridas en el espectáculo internacional es la conformada por Zendaya y Tom Holland, quienes en 2021 hicieron pública su relación y a partir de ese momento han optado por mantenerla privada y alejada de las cámaras. Sin embargo, ambos han hecho apariciones públicas en grandes eventos, demostrando que su amor se encuentra más sólido que nunca.

Las imágenes muestran al actor saliendo de lo que parece ser un set de grabación para interactuar con la prensa y algunos fans que se encontraban en el lugar, pero la emoción se hace más grande cuando Zendaya es invitada a caminar con él. La actriz sale junto a él llevando una gabardina negra que le cubre hasta los tobillos.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue la actitud de la actriz, ya que en varias tomas, sus manos parecen posarse sobre su abdomen, y el abrigo cubre de forma sugestiva esa zona. El usuario que publicó el video acompañó el material con el mensaje: “No me pueden engañar. Está embarazada”.

Sin embargo, poco después, la creadora del clip aclaró que su comentario no era una afirmación, sino una ocurrencia y que no había pruebas concretas que respaldaran la afirmación de un embarazo.