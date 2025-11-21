¿Qué pasó con Chiara Ferragni y por qué podría ir a prisión?

Italia

Durante más de una década, Chiara Ferragni brilló como la reina indiscutible de las redes sociales. Ícono de estilo, referencia de lujo y una de las influencers más poderosas del planeta. Su historia comenzó en 2009, con un blog donde compartía su vida de estudiante y su llamativa forma de vestir. Lo que empezó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en un imperio digital. Ferragni dejó la carrera de derecho y, en cuestión de meses, ya era una figura habitual en el radar de la moda global. Su ascenso parecía imparable.

Marcas como Dior, Gucci y Versace la eligieron como rostro. Su presencia en la primera fila de la Semana de la Moda de Nueva York era casi obligatoria. Con más de 28 millones de seguidores en Instagram, convertía cualquier rincón —incluido el Empire State Building— en un escenario glamuroso. Su vida personal alimentó aún más la fascinación del público. En 2018 se casó con el rapero Fedez, en una boda digna de cuento de hadas. Vestido Dior, palacio siciliano del siglo XIX y cobertura exclusiva de Vogue. El evento, filmado para un documental y reality show, marcó el inicio de la marca familiar "The Ferragnez", seguida por millones a través de Amazon Prime Italia. Ferragni también compartió sus embarazos, la crianza de sus hijos y su día a día en lujosas propiedades de Milán y el lago Como. Su empresa Fenice Srl alcanzó una valuación de 87,5 millones de dólares en 2022. Pero detrás del brillo se gestaba el escándalo que sacudiría su carrera. Según Reuters, el primer golpe llegó con la campaña del pandoro navideño en 2022, en colaboración con Balocco. El producto se vendía como benéfico, asegurando que las ganancias serían para el Hospital Infantil Regina Margherita de Turín. Lo que no se dijo fue que la donación real —58.000 dólares— ya había sido entregada antes de la campaña. Mientras tanto, Ferragni habría recibido un millón de dólares por promocionar el pastel. La historia se repitió con un producto de Pascua, donde la parte destinada a fines sociales fue mínima en comparación con las ganancias de la influencer y sus socios. La reacción fue inmediata. Las autoridades italianas abrieron una investigación y su cuenta de Instagram quedó temporalmente inactiva. Ferragni recibió una multa de 1,15 millones de dólares y ahora enfrenta un proceso penal por presunto fraude agravado. La polémica se volvió nacional. El caso provocó incluso la creación de la llamada "Ley Ferragni", que obliga a detallar con precisión el porcentaje real destinado a donaciones en productos de causa social.