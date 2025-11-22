Marta Sánchez no siente igual sus canciones: "40 años de carrera dan para mucho pudor"

Madrid, España.

Cuatro décadas de carrera dan para muchas evoluciones y reinvenciones, también "para mucho pudor", reconoce Marta Sánchez al celebrar toda su trayectoria con un doble disco que reúne sus grandes éxitos, de 'Soldados del amor' a 'Colgando en tus manos', incluso una canción con la que ya no se siente muy identificada. "Cuarenta años dan para mucho pudor y también para mucha música que haces en distintas etapas de crecimiento; el artista que diga que le gusta cantar todas las canciones por igual es un mentiroso compulsivo", justifica en una charla con EFE la cantante española, que también ha hecho carrera en Latinoamérica. Convencida de que no hay que renunciar a los clásicos ("Yo creo que es un gran error por ejemplo que Depeche Mode no cante 'Just Can't Get Enough' en sus conciertos", dice), revela cuál es el tema de su repertorio que le genera ciertos recelos. "Con 'Arena hay sol' me siento un poco como si estuviese cantando con 15 años, pero en América Latina me tiran tomates si no la canto", reconoce con humor sobre este corte que no falta en '40 Años 1985-2025', trabajo que vio la luz ayer viernes. ORGULLOSA DE CUATRO DÉCADAS EN ACTIVO Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al echar la vista atrás, se reconoce "muy orgullosa" en primer lugar "de haber cumplido cuatro décadas en activo y también de haber logrado muchos éxitos", entre los que se encuentran temas de su etapa con el grupo Olé Olé como 'Lili Marlen' o 'Con solo una mirada' y los de su carrera en solitario, como 'Desesperada', 'Soy yo' o las grandes baladas, como 'Sigo intentando'.



"No uno ni dos, que es algo muy difícil de lograr en el estilo que yo hago en la música, pero si hay algo de lo que me siento muy orgullosa es de que esa música, más allá de que haya sido número 1, es que haya acompañado a mi público y que tenga 7 millones de oyentes mensuales (...), y prueba de que mi música perdura en el tiempo, que es lo más increíble que le puede pasar a un artista", reflexiona. POLÉMICA SOBRE SU FÍSICO Acepta que ha cambiado en este tiempo tanto como España, aunque su físico siga siendo tan tema de conversación en el pasado, cuando desconcertaba con sus escotes, como en la actualidad, esta semana volvió a suceder con una sesión de fotos para la promoción del álbum que generó muchos comentarios en redes por su imagen renovada. "Cuando me hice esas fotos con Salva Musté, (yo misma) me sorprendí porque me vi muy cambiada por el peinado y el maquillaje. Se ha dicho que me hice la foto con inteligencia artificial. No sé ni cómo se maneja eso. Por supuesto, que retoco algunas fotos en que me veo como demasiado real, pero en mi profesión es el pan de cada día", responde con un aspecto mucho más natural en vivo. Aunque para sorpresas con este lanzamiento, la del material inédito que incluye en un segundo disco, que recoge grabaciones inéditas actualizadas para la ocasión, así como canciones de un LP que hizo en Italia con su "querido" productor Christian de Walden y hasta una maqueta de sus días en Nueva York, compuesta y producida "nada más y nada menos" que por un componente de Pink Floyd.