Revelan que el cuerpo de Celeste Rivas estaba congelado cuando lo encontraron

Estados Unidos.

El cuerpo de Celeste Rivas había estado congelado y, como resultado, parece que el médico forense del condado de Los Ángeles no podrá determinar la causa de su muerte, según informaron al sitio especializado TMZ, fuentes directamente relacionadas con la investigación. Según dichas fuentes, el médico forense recibió el cuerpo en pésimas condiciones: estaba decapitado y, aunque el torso estaba intacto, las extremidades habían sido removidas y cortadas en múltiples pedazos. Según informaron, todas las partes del cuerpo estaban "parcialmente congeladas" y, aparentemente, se habían estado descongelando mientras estaban en el maletero del Tesla de D4vd. Cabe recordar que el vehículo de D4vd no se había movido durante varios días cuando estaba estacionado en una calle de Hollywood Hills, cerca de su casa de alquiler, lo que resultó en que fuera remolcado y el cuerpo de la adolescente fuera encontrado.

Como informó TMZ, el cuerpo de Celeste se encontraba en tan mal estado que, inicialmente, los investigadores desconocían si se trataba de un hombre o una mujer. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cuando la Oficina del Forense recibió el cuerpo, la determinación inicial fue que se trataba de una víctima de un "aparente homicidio", pero fuentes afirman al medio TMZ que el forense tiene dificultades para establecer ahora la causa oficial de la muerte, y "lo más probable es que sea 'indeterminada'". Otras fuentes relacionadas con la investigación informaron a TMZ que la División de Homicidios por Robo del Departamento de Policía de Los Ángeles considera la muerte de Celeste como un homicidio, e incluso si la causa oficial de la muerte es indeterminada, las autoridades pueden proceder con el arresto.