Christian Nodal casi se va a los golpes con Pepe Madero

México.

Esto lo dio a conocer en su canal de YouTube la periodista de espectáculos Martha Figueroa , quien detalló cómo fue la discusión de los cantantes, de acuerdo con lo que sus fuentes le informaron. Dijo que esto ocurrió recientemente, pero no precisó la fecha y lugar.

La polémica sigue al cantante mexicano Christia Nodal , de 26 años de edad, porque ahora se filtró que tuvo un enfrentamiento con el cantante José Madero , exvocalista de Panda , quien es mejor conocido como Pepe Madero. Además, también se dio a conocer que estuvieron a punto de irse a los golpes.

“Resulta que, lo que no recuerdo en qué lugar, se juntaron estos tres personajes: el señor Nodal, que iba a hacer una colaboración con el señor Madero (...). Andaban en esas. Total, se encuentran en un evento. Y, de repente, voltea y ve que José Madero le estaba tirando el can a Angelita Aguilar, o sea, su esposa”, dijo Figueroa.



De acuerdo con la comunicadora, la discusión entre Christian Nodal y Pepe Madero, de 45 años, escaló porque se empezaron a empujar; la presentadora televisiva dijo que el intérprete de “Botella tras botella” fue quien empezó con el jaloneo, ya que fue su manera de confrontar al ex Panda por estar coqueteando con Ángela Aguilar.



Martha Figueroa dijo que José Madero se retiró del lugar y, por ende, ya no hizo la colaboración con Christian Nodal, quien estaba “enchilado” porque “le querían dar bajín con su mujer”.

