Esposa de Bruce Willis inicia preparativos ante su muerte

La esposa de la estrella de Hollywood Bruce Willis, Emma Heming-Willis, anunció públicamente los preparativos para la muerte del actor ante el constante deterioro de su salud, así lo informó USA Today.

Heming confirmó que Willis está perdiendo cada día más capacidades cognitivas y requiere cuidados las 24 horas. Y aunque no es habitual hablar de la muerte, considera importante pensar en todos los detalles con antelación para garantizar una atención digna al artista y facilitar el futuro de sus hijas.

"Como sociedad, no pensamos en estas cosas. No pensamos en la atención ni en nuestros planes de atención, ni en la muerte. Pero realmente necesitamos hacerlo, y no debemos verlo con tanto pesimismo", dijo Heming-Willis.Agregó que donar el cerebro de su esposo después de su muerte es un paso emocionalmente difícil pero científicamente importante para comprender su enfermedad.

La hija de Bruce Willis, Rumer, hizo una conmovedora confesión sobre la lucha de su famoso padre contra la demencia. Dijo que su padre no siempre la reconoce cuando lo visita, en medio de su lucha contra la enfermedad.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en sus Historias de Instagram , se le preguntó a la fundadora de Rumer Has It cómo está su padre en medio de su batalla en curso contra la demencia frontotemporal (FTD) , que al actor de Die Hard , que comparte a Rumer, Scout Willis , de 34 años, y Tallulah Willis , de 31, con su exesposa Demi Moore , le fue diagnosticado hace tres años.

"La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es difícil de responder, porque la verdad es que a cualquiera con FDT no le va muy bien", respondió Rumer en un video, "pero a él le va bien en comparación con alguien que padece demencia frontotemporal".

En última instancia, la mujer de 37 años, que comparte una hija, Louetta Willis , de 2 años, con su ex Derek Thomas , está agradecida de todavía tener a su padre en su vida, incluso si hay ocasiones en las que él no la reconoce.

"La respuesta que daría es que estoy muy feliz y agradecida de poder seguir abrazándolo", explicó. "Estoy muy agradecida de que cuando voy allí y lo abrazo, ya sea que me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado, y yo pueda sentirlo de vuelta. Que todavía veo una chispa de él y él pueda sentir el amor que le estoy dando, y eso se siente muy bien".

La actriz de House Bunny también expresó su agradecimiento por el hecho de que Bruce haya podido desarrollar una relación con su hija."Me siento agradecida de poder ir allí con Lou y pasar tiempo con él", dijo, "y puedo sentir el amor que tiene por mí y el que me demuestra, y poder amarlo y estar con él".

El actor de Hollywood Bruce Willis, quien padece demencia frontotemporal, prácticamente ha perdido la capacidad de hablar y leer . Su familia confirma su condición estable, a pesar del avance de la enfermedad.