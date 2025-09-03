  1. Inicio
  2. · Espectáculos

A Demi Moore le duele ver a Bruce Willis luchar contra la demencia

Al actor de 70 años le diagnosticaron demencia frontotemporal en 2023, y Demi, su exesposa, admite que ha sido difícil ver a la estrella de Hollywood vivir con la enfermedad.

  • 03 de septiembre de 2025 a las 16:01 -
  • Redacción web
A Demi Moore le duele ver a Bruce Willis luchar contra la demencia

Demi, que estuvo casada con Bruce entre 1987 y 2000, está decidida a estar "presente" para el actor.

Los Ángeles.

A Demi Moore le resulta "difícil" ver a Bruce Willis luchar contra la demencia.

Al actor de 70 años le diagnosticaron demencia frontotemporal en 2023, y Demi, su exesposa, admite que ha sido difícil ver a la estrella de Hollywood vivir con la enfermedad.

Durante una aparición en The Oprah Podcast, Demi compartió: "Es difícil. Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y tan dirigido cambiar hacia otras partes de sí mismo. Pero, desde mi perspectiva, siempre digo que es fundamental conocerlos tal como son. No esperes que sean quienes eran ni quienes quieres que sean. Y cuando lo haces, descubro una dulzura increíble, algo suave, tierno y amoroso. Quizás sea más juguetón e infantil en cierto sentido porque necesitan más cuidados".

Demi, que estuvo casada con Bruce entre 1987 y 2000, está decidida a estar "presente" para el actor.

La estrella de Hollywood, que tiene con Bruce a Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31, dijo: "Si recuerdas dónde estaba y lo que has perdido, solo genera ansiedad y dolor. Así que, cuando te mantienes presente, hay tanto, y todavía hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso, dadas las circunstancias".

Su apoyo a la actual esposa de Bruce Willis

Demi también ha expresado su apoyo a la actual esposa de Bruce, Emma Heming Willis.

Emma ha explorado sus experiencias con Bruce en un nuevo libro llamado The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path, y Demi afirma que ha "hecho un trabajo magistral" al cuidar al actor.

Demi dijo: "No hay una hoja de ruta sobre cómo lidiar con esto. Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para comprender todo esto. Y lo más hermoso, y ella lo explica en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos... Creo que ha hecho un trabajo magistral".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias