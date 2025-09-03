A Demi Moore le duele ver a Bruce Willis luchar contra la demencia

Los Ángeles.

A Demi Moore le resulta "difícil" ver a Bruce Willis luchar contra la demencia.

Al actor de 70 años le diagnosticaron demencia frontotemporal en 2023, y Demi, su exesposa, admite que ha sido difícil ver a la estrella de Hollywood vivir con la enfermedad.

Durante una aparición en The Oprah Podcast, Demi compartió: "Es difícil. Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y tan dirigido cambiar hacia otras partes de sí mismo. Pero, desde mi perspectiva, siempre digo que es fundamental conocerlos tal como son. No esperes que sean quienes eran ni quienes quieres que sean. Y cuando lo haces, descubro una dulzura increíble, algo suave, tierno y amoroso. Quizás sea más juguetón e infantil en cierto sentido porque necesitan más cuidados".

Demi, que estuvo casada con Bruce entre 1987 y 2000, está decidida a estar "presente" para el actor.

La estrella de Hollywood, que tiene con Bruce a Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31, dijo: "Si recuerdas dónde estaba y lo que has perdido, solo genera ansiedad y dolor. Así que, cuando te mantienes presente, hay tanto, y todavía hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso, dadas las circunstancias".