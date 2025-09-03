Taylor Swift podría actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026

Los Ángeles.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, abrió este miércoles la posibilidad de que Taylor Swift sea la protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

"Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez", afirmó el comisionado a través de 'Today Show'.

Taylor Swift ha sido cercana a la NFL gracias a la relación amorosa que sostiene con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con el que el mes pasado anunció su compromiso.

Ante la insistencia sobre cuándo se sabrá si la interprete de 'Love Story', 'Cruel Summer', 'Shake it Off', entre muchos otros éxitos, será la encargada de amenizar el partido por el título de la NFL del próximo año, Goodell se limitó a bromear.

"Estoy esperando a mi amigo Jay-Z. Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo", dijo el comisionado en referencia a Jay-Z y Roc Nation, su compañía, a través de la que produce los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.