A Sabrina Carpenter solo le gustan las personas apasionadas

Sabrina Carpenter se siente atraída por personas "súper apasionadas".
La estrella del pop de 26 años, que anteriormente salió con personas como Barry Keoghan y Shawn Mendes, habló sobre su "tipo" y reveló que se siente atraída por personas apasionadas que también sean buenas conversadoras.
La intérprete le dijo a la revista Interview: "Siempre me siento atraída por la gente que es súper apasionada. Obviamente, la conversación es fundamental para mí, porque no me callo. Pero también necesito a alguien empático, que sepa leer el ambiente y tenga cierta madurez emocional. No puedo decir que siempre lo haya logrado, pero ese sería mi tipo".
Sabrina se describe a sí misma como "una chica bajita", lo que significa que no le preocupa la altura de sus posibles parejas.
La cantante, que también ha tenido éxito como actriz, bromeó: "Para mí, los hombres bajos son hombres altos, y los hombres altos son simplemente hombres altos, muy altos. En realidad, no importa, siempre que enciendan algún tipo de fuego".
Sabrina Carpenter admitió recientemente que es "bastante transparente" en su enfoque de las relaciones.
La cantante que lidera las listas de éxitos cree que sus ex parejas románticas en realidad se sienten "bastante halagadas" cada vez que escribe y lanza una canción sobre ellas.
Sabrina, cuyo nuevo álbum se llama Man's Best Friend, declaró a CBS Mornings: "Me siento bastante transparente al abordar cualquiera de mis relaciones; escribo canciones y creo que están igual de dispuestos. Creo que también, la mayoría de las veces, se han sentido muy halagados cuando... cuando les escriben una canción, sea buena o mala".
A pesar de esto, Sabrina se niega a confirmar quién inspiró ciertas canciones de su nuevo álbum.
La estrella del pop dijo: "Creo que es más divertido para la gente imaginarlo en su cabeza que a la persona que yo imagino en mi cabeza".
Sabrina también admite que su música no es para todos.
La cantante ha sido criticada últimamente por algunas de sus letras con contenido sexual, pero no le preocupan sus críticos.
La cantante de Manchild reflexionó: "No tienes que gustarte lo que hago. Creo que existe una extraña idea errónea de que cada artista tiene que cumplir todos los requisitos para que a todos les guste todo de él".