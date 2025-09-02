“Show Up”: el nuevo tema de Ángela Bendeck que inspira a no rendirse

Entrenar con disciplina desde hace más de tres años le ha dejado a Ángela Bendeck un gran aprendizaje, y también ha servido de inspiración para su nueva música.
El próximo 30 de septiembre, la artista hondureña estrenará “Show Up”, una canción completamente en inglés, con un ritmo muy pegajoso, y que aborda temas positivos como el luchar por tus sueños, ser resiliente y nunca rendirse.
“Yo quiero traerle a la gente canciones que realmente les hagan sentir que pueden lograr sus sueños, que encuentren ese entusiasmo, esa energía... Llega un punto cuando uno está empezando un proyecto en el que cuesta arrancar, entonces justo cuando cuesta arrancar es cuando más le tienes que dar y cómo es eso, es “Showing Up”, ¿me entiendes? O sea decir presente, aquí estoy, aunque sea hoy no me siento con ganas de hacer parte de este proyecto, sea lo que sea. Entonces la única manera de romper con ese hábito es haciéndose presente y de eso se trata en la canción “Show Up”.
Cantar en inglés, una nueva faceta.
Hace unos meses atrás, Ángela estrenó “Say I’m Possible”, tema que al igual que “Show up”, interpreta en inglés. Sobre esta nueva línea de cantar en otro idioma, la cantautora hondureña explicó:
“Fíjate que eso salió porque cuando yo empecé mi rutina de ejercicios hace tres años y medio, a la hora de caminar yo sentía que necesitaba un “playlist” de canciones que me motivaran y que yo estuviera entretenida, pero lo que encontraba eran canciones con letras fatales, o sea, el ritmo maravilloso, pero las letras no. Entonces yo dije, no, no, no, no, pero si yo soy cantautora, ¿qué me pasa? O sea, tengo que traer canciones que yo pueda usar también en mi propio “playlist” y que a mí me motiven, pero no solo a mí, sino a toda la gente que está ahí esperando tener canciones que también le despierten el ánimo”.
“Y también en inglés porque de esa manera, no sé, a mí me encanta cantar en inglés, hay muchas canciones en inglés que son mis favoritas, entonces yo dije, quiero experimentar con este idioma”, agrega la artista, quien a lo largo de su carrera ha explorado con géneros como el pop latino, el rock y ópera.
Una vida más organizada gracias a la disciplina y el ejercicio.
Además de los beneficios para su salud, y la inspiración para sus canciones, Ángela Bendeck comenta que un estilo de vida más sano le ha dejado tres enseñanzas fundamentales:
“La primera es, necesito tener una visión clara de lo que quiero lograr. Sin la visión, se me hace difícil empezar, porque es la visión de hacia dónde quiero ir, y qué es lo que quiero lograr, y ahí viene la segunda parte, la persistencia a través de la disciplina. Ahí uno tiene que estar presente, o sea, no todo el tiempo uno va a estar con el ánimo para hacer las cosas, independientemente de cualquiera que sea el proyecto. Y la tercera es que todos esos principios de disciplina y persistencia puedo aplicarlos a cualquier otra faceta de mi vida".
"Yo he sido muy desordenada. Mi calendario era un desastre antes de entrar a esto, y cuando yo fui desarrollando la disciplina, empecé a ver que mi calendario también se empezó a disciplinar, y entonces yo me sentía más satisfecha porque cada vez más podía terminar las cosas que me proponía hacer cada día”, reflexiona.
Más proyectos y próximas colaboraciones.
Sobre sus planes para los próximos meses de 2025, la intérprete también nos adelanta un poco.
“Estamos todavía en pláticas, no hay nada concreto todavía. Pero estamos en planes con Noelia Sosa, ella es una cantante hondureña que vive en Estados Unidos y su estilo de música es bien interesante, es como cumbia rock, entonces queremos ver si hacemos aquí en Honduras un espectáculo con su música y mi música. Entonces estamos en esas pláticas todavía, nos encantaría poder tener el apoyo de todos ustedes pues para que nos acompañen"
"Y en cuanto a la parte de otros nuevos sencillos, sí, viene otro sencillo que ya está a punto de salir, bueno, de terminarse de producir, todas mis canciones ahorita van enfocadas en promover la mejora personal, el desarrollo personal, el amor propio, el lograr los sueños, ¿verdad? Ese próximo tema se llamará “OK MONDAY”, porque siempre que empezamos un proyecto es como “hey, el lunes comienzo la dieta, el lunes comienzo el gimnasio, el lunes comienzo a leer, entonces entonces decidimos llamarle por esa razón”, concluye Bendeck.
