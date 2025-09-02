“Show Up”: el nuevo tema de Ángela Bendeck que inspira a no rendirse

San Pedro Sula, Honduras.

Entrenar con disciplina desde hace más de tres años le ha dejado a Ángela Bendeck un gran aprendizaje, y también ha servido de inspiración para su nueva música.

El próximo 30 de septiembre, la artista hondureña estrenará “Show Up”, una canción completamente en inglés, con un ritmo muy pegajoso, y que aborda temas positivos como el luchar por tus sueños, ser resiliente y nunca rendirse.

“Yo quiero traerle a la gente canciones que realmente les hagan sentir que pueden lograr sus sueños, que encuentren ese entusiasmo, esa energía... Llega un punto cuando uno está empezando un proyecto en el que cuesta arrancar, entonces justo cuando cuesta arrancar es cuando más le tienes que dar y cómo es eso, es “Showing Up”, ¿me entiendes? O sea decir presente, aquí estoy, aunque sea hoy no me siento con ganas de hacer parte de este proyecto, sea lo que sea. Entonces la única manera de romper con ese hábito es haciéndose presente y de eso se trata en la canción “Show Up”.

Cantar en inglés, una nueva faceta.

Hace unos meses atrás, Ángela estrenó “Say I’m Possible”, tema que al igual que “Show up”, interpreta en inglés. Sobre esta nueva línea de cantar en otro idioma, la cantautora hondureña explicó:

“Fíjate que eso salió porque cuando yo empecé mi rutina de ejercicios hace tres años y medio, a la hora de caminar yo sentía que necesitaba un “playlist” de canciones que me motivaran y que yo estuviera entretenida, pero lo que encontraba eran canciones con letras fatales, o sea, el ritmo maravilloso, pero las letras no. Entonces yo dije, no, no, no, no, pero si yo soy cantautora, ¿qué me pasa? O sea, tengo que traer canciones que yo pueda usar también en mi propio “playlist” y que a mí me motiven, pero no solo a mí, sino a toda la gente que está ahí esperando tener canciones que también le despierten el ánimo”.