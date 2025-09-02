Yeri Mua dice que “no le teme a la muerte” tras amenazas en su contra

México.

La famosa estrella de la música y las redes sociales a traviesa por un momento crucial en su vida personal en donde ha recibido señalamientos de violencia en su contra, y decidió no callarse y tampoco esconder lo que sucede en su presente con las presuntas amenazas hacía ella por parte de ‘Loche de Huevito’.

La polémica de Yeri Mua , conocida en Internet como la ‘Bratz Jarocha’ , ahora no tiene nada que ver con situaciones sentimentales o peleas en contra de otras estrellas, sino con amenazas en su contra, razón por la que la famosa cantante habló al respecto de todo lo que sucede sobre este tema que la tiene preocupada.

“Si algo me pasa, ahí está todo, sale vale, ahí está quién administra el grupo de quienes me andan amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estas cosas nada legales”, es lo que escribió Yeri Mua en una publicación en redes sociales.

Pero en una reciente entrevista con medios de comunicación, Yeri Mua comentó que no le teme a la muerte y que incluso está enfocada en seguir con su carrera y continuar con su vida profesional, por lo que realizará los eventos que tenía programados, así como le pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para su seguridad.

“Yo no me defiendo con amenazas de muerte ni con armas. Yo me defiendo con mi voz, y siempre me he defendido poniendo la frente en alto. Si no me muero haciendo lo que amo, dándome a respectar, pues así será”, es lo que di o a conocer la famosa estrella de la música.

La cantante Yeri Cruz Varela fue presuntamente amenazada por el creador de contenido llamado ‘Lonche de Huevito’, ya que fue por medio de redes sociales como X que se compartieron algunos videos e imágenes en donde amenazaban de muerte a la originaria de Veracruz.