Muere a los 73 años el actor Graham Greene, el indio de "Bailando con Lobos"

El actor canadiense Graham Greene, nominado al Óscar por la película 'Bailando con lobos', protagonizada y dirigida por Kevin Costner, a quien ayuda a instalarse y vivir en las grandes praderas, murió este lunes a los 73 años.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene", declaró su agente Gerry Jordan a la cadena CBC News.

Greene, miembro de la Nación Oneida, alcanzó la fama internacional con su papel del líder espiritual 'Ave que Patea' en 'Bailando con lobos' (1990), que le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto.

La película, dirigida por Kevin Costner, fue un éxito mundial y obtuvo siete premios de la Academia, incluido el de mejor película, al narrar la historia de un soldado de la Guerra Civil estadounidense que desarrolla una relación con una comunidad lakota y decide abandonar su antigua vida para unirse a ellos.