Muere a los 73 años el actor Graham Greene, el indio de "Bailando con Lobos"

La película, dirigida por Kevin Costner, fue un éxito mundial y obtuvo siete premios de la Academia.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 09:06 -
  • Agencia EFE
Graham Greene interpretó al líder espiritual 'Ave que Patea' en 'Bailando con lobos' (1990).
Estados Unidos.

El actor canadiense Graham Greene, nominado al Óscar por la película 'Bailando con lobos', protagonizada y dirigida por Kevin Costner, a quien ayuda a instalarse y vivir en las grandes praderas, murió este lunes a los 73 años.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene", declaró su agente Gerry Jordan a la cadena CBC News.

Greene, miembro de la Nación Oneida, alcanzó la fama internacional con su papel del líder espiritual 'Ave que Patea' en 'Bailando con lobos' (1990), que le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto.

La película, dirigida por Kevin Costner, fue un éxito mundial y obtuvo siete premios de la Academia, incluido el de mejor película, al narrar la historia de un soldado de la Guerra Civil estadounidense que desarrolla una relación con una comunidad lakota y decide abandonar su antigua vida para unirse a ellos.

Tras ese reconocimiento, el actor participó en producciones de Hollywood como 'Maverick' (1994), 'Duro de matar 3: La venganza' (1995), 'Milagros inesperados' (1999) y 'Perros de nieve' (2002).

Según la organización Canada’s Walk of Fame, que recoge parte de su biografía, Greene desarrolló a lo largo de cinco décadas una prolífica trayectoria en cine, televisión y teatro.

Entre sus reconocimientos destacan la Orden de Canadá en 2016, una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en 2022 y el Premio del Gobernador General a la Trayectoria Artística en 2025.

Entre sus proyectos pendientes de estreno se encuentran las películas "Ice Fall" y "Afterwards", que llegarán a las salas este mismo año

