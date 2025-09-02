Manuel Mijares fue hospitalizado por riesgo de infarto

México.

En días recientes el nombre del cantante, Manuel Mijares, ha aparecido en las portadas de los medios del entretenimiento después de la publicación de una fotografía que muestra cómo luce actualmente, generando especulaciones sobre el verdadero motivo de su actual condición.

Pero fue este martes que la revista TV Notas compartió una entrevista con una persona que trabaja con el cantante, Manuel Mijares. La fuente reveló el complicado problema de salud que enfrentó el intérprete durante 2024.

De acuerdo con la persona entrevistada, quien no reveló su identidad, Manuel Mijares fue hospitalizado de emergencia en 2024. El motivo fue el que el cantante presentó un fuerte dolor en el pecho y al llegar al hospital le indicaron que estuvo a punto de sufrir un infarto.