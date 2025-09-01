Fifth Harmony reaparece en escenario tras siete años de ausencia

Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke, integrantes de Fifth Harmony, sorprendieron al público al subir juntas al escenario durante el concierto de los Jonas Brothers en el Dos Equis Pavilion de Dallas el domingo 31 de agosto.

Se trata de la primera actuación conjunta del grupo femenino desde que anunciaron una pausa indefinida en 2018.

Durante la presentación, las artistas interpretaron el sencillo “Worth It” vestidas con conjuntos negros coordinados y realizaron una rutina de baile sincronizada.

“¿Recuerdan a Fifth Harmony?”, declaró Normani al público tras presentarse junto a sus compañeras. Posteriormente, interpretaron “Work From Home”, tema que las llevó a la fama mundial.

Tras su paso por el escenario, el grupo compartió en Instagram un video del momento. “¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025? Gracias @jonasbrothers por recibirnos. Fue increíble estar de vuelta”, escribieron en la publicación.

Ally Brooke expresó en los comentarios: “¡Eso fue especial!”, reflejando la emoción por este reencuentro.

Los Jonas Brothers también celebraron la aparición de Fifth Harmony. En su cuenta de Instagram, publicaron un breve video en el que se ve al cuarteto bailando “Work From Home” durante el show.

“Un honor tener a nuestras amigas @Fifth Harmony en el escenario esta noche en Dallas”, fue el mensaje compartido por Nick, Joe y Kevin Jonas.

La actuación sorpresa tuvo lugar meses después de que se informara que la agrupación mantenía conversaciones sobre una posible reunión para un documental y una gira.

Horas antes del show, la cuenta oficial de Fifth Harmony en X reactivó su actividad y publicó el hashtag #FifthHarmonyFollowSpree, lo que generó especulaciones entre los seguidores sobre un posible regreso.

Dinah Jane reforzó la expectativa con una publicación en Instagram en la que escribió: “Lo imposible es posible. Llena de gratitud hoy”. Asimismo, el sitio web oficial del grupo se actualizó con el mensaje “próximamente”.

La última presentación oficial de Fifth Harmony antes de la pausa tuvo lugar en Hard Rock Live, en Hollywood, Florida, el 11 de mayo de 2018, dos meses después de anunciar que se dedicarían a proyectos individuales.

En ese entonces, el grupo compartió en redes sociales: “Estamos muy emocionadas y agradecidas de poder tomarnos este tiempo para aprender y crecer creativamente, y realmente encontrar nuestro lugar como individuos. Al hacerlo, nos permitimos tener nuevas experiencias, fortalezas y perspectivas que podemos aportar de vuelta a nuestra familia de Fifth Harmony”.

Cabe destacar que el reencuentro de las cuatro integrantes no incluyó a Camila Cabello, quien dejó la agrupación en 2016 para iniciar su carrera solista.

Según la prensa especializada, Cabello no pudo asistir al evento ya que tenía una presentación programada en Sídney, Australia, la noche anterior.

El regreso se da después de dos años de rumores y especulación sobre posibles planes de reunión, alentados en parte por la popularidad renovada de los temas “Work From Home” y “All in My Head” en TikTok.

La revista Rolling Stone había desmentido los rumores en 2024, pero el clima entre los exintegrantes y el contacto frecuente con los fans alimentaron las expectativas.

En 2022, los cinco miembros, incluyendo a Cabello, compartieron mensajes globales por el décimo aniversario del grupo y felicitaron a Normani tras el lanzamiento de su primer álbum.

En fechas recientes, Brooke, Jane y Jauregui compartieron imágenes juntas en Instagram celebrando el cumpleaños número 32 de Brooke. Además, Jane explicó que Normani no pudo participar en el viaje por motivos laborales.

Aunque esta actuación en Dallas fue la primera vez que las cuatro integrantes subieron juntas al escenario desde 2018, Brooke ya había acompañado a Jane en su show de noviembre de 2024 en Los Ángeles para interpretar “Better Together”, y ambas grabaron un dueto navideño.

“No nos habíamos visto en cinco años, y fue como si nunca nos hubiéramos ido”, comentó Brooke a Rolling Stone en diciembre de 2023 sobre la colaboración.

Mientras que, Jane añadió: “La música es muy sanadora. Volver a colaborar desde cero sería también una gran forma de sanar. Esto plantó una semilla para nosotras”.