Homenaje al cantante Juan Gabriel reúne a fans mexicanos y extranjeros en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, México.

Nueve años después de la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel, sus seguidores llegaron este sábado desde distintos puntos de México y el extranjero para rendirle tributo en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua, norte), la urbe fronteriza que lo vio nacer artísticamente.

Por cuarto año consecutivo, Diego de Juárez, coleccionista y miembro de un club que cumple 44 años de trayectoria, se desplazó desde Torreón (Coahuila, norte) al evento Juan Gabrielísimo, organizado por la familia Aguilera, el Museo Juan Gabriel y el gobierno municipal de Ciudad Juárez.

“Cada año, expongo lo que logré recolectar a lo largo de este tiempo porque queremos seguir manteniendo vivo su legado”, compartió el coleccionista.

De Juárez insistió en que la música de Juan Gabriel es la forma de mantenerlo "vivo", como el propio artista comentaba.

“Él decía: ‘Mientras se escuchen mis canciones, ahí voy a estar yo’. Y nosotros seguimos escuchándolo porque queremos que siga vivo. Su música traspasó fronteras, cantó en varios idiomas y decía que cada cinco minutos se escuchaba una canción suya en el mundo. Así es, y así queremos que siga siendo”, expresó el seguidor de ‘Juanga’.