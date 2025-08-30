El chef televisivo Gordon Ramsay se somete a una cirugía para eliminar un cáncer de piel

Londres.

El chef británico y estrella de la televisión Gordon Ramsay dijo este sábado que se había sometido a una cirugía para extirpar un "carcinoma de células basales", un tipo de cáncer de piel.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el cocinero de 58 años escribió que estaba "agradecido y muy orgulloso" del equipo médico que lo trató por su "rápido trabajo reactivo" a la hora de eliminar el carcinoma.

La publicación iba acompañada de dos fotografías, que mostraban a Ramsay de perfil, con un esparadrapo bajo su oreja, donde se encontraba el carcinoma, y con la cicatriz de los puntos de sutura.

"Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana", escribió Ramsay, que agregó con humor: "¡Les prometo que no es un 'lifting' facial! ¡Necesitaría un reembolso!".