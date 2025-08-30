‘Instintos’, la nueva película de Kate del Castillo disponible en Vix

Estados Unidos.

La actriz mexicana Kate del Castillo protagoniza ‘Instintos’, una “abrumadora” película de suspenso que se estrenó este viernes en la plataforma de contenidos ViX y que la atrapó desde la primera lectura del guion por estar centrado en dos mujeres.

Dirigida por el argentino Sebastián Borensztein, la película narra el asalto de dos ladrones (Daniela Schmidt e Iván Marcos) a la casa de Maggie, una mujer a punto de dar a luz (Kate del Castillo), y su esposo, un reconocido psiquiatra y escritor (Bruno Bichir), desencadenando un fin de semana de tensión, donde un deseo compartido y los vínculos de los personajes son la clave para que el espectador se quede atrapado en la historia.

“Recuerdo decir: ‘Este es el guion que yo quiero hacer’. Es una película que no te suelta desde el guion (...). Me agarró desde el papel y parece que también a la gente que la ha visto le sucede lo mismo”, afirmó Del Castillo a EFE en una entrevista junto con su compañera de reparto Daniela Schmidt en Ciudad de México.

La cinta, protagonizada por Kate del Castillo y la mexicana Schmidt, centra su historia en dos mujeres, una cuestión poco frecuente en las películas del género.

“Por lo general, los thrillers son de hombres. Por lo general, el cine es de hombres. Pero este es una bendición para las dos, porque son dos personajes las que llevan la película y que, si me hubieran ofrecido el personaje de ella o a ella el mío, hubiera sido un reto increíble de hacer, porque ambos están llenos de cosas maravillosas y tienen muchas capas”, señaló Del Castillo.