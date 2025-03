Kate del Castillo vuelve a la TV en papeles de mujeres complicadas en inglés y español

Estados Unidos.

"Historias como estas de mujeres complicadas son esenciales en estos momentos", indicó la artista, quien destacó que fue una producción de su empresa Chollywood, que ha desarrollado desde 2019.

Asimismo, destacó como hace unas semanas ella y sus socias Carmen Cervantes y Jessica Maldonado firmaron un acuerdo con la gigante de la producción norteamericana The Mediapro Studio US & Canadá. "No he parado de trabajar y estoy muy agradecida", manifestó.

"Somos socios y estamos haciendo muchos proyectos juntos. Estoy encantada porque nosotras 'Las Cholas' somos tres mujeres que tenemos años ya en la industria, pero necesitamos apoyo y ayuda como todo el mundo", manifestó.

Su misión es desarrollar proyectos que amplifiquen "las voces latinas y femeninas de todo tipo".

UNA SEGUNDA RAMONA