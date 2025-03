Carlos Santana quiere grabar un álbum con Taylor Swift

Estados Unidos.

Carlos Santana, miembro fundador de la banda de rock Santana, expresó recientemente su deseo de colaborar con Taylor Swift en un álbum.

Durante una reciente transmisión en TalkShopLive, el legendario guitarrista elogió a la cantante de "Bad Blood" cuando le pidieron que revelara sus colaboraciones soñadas.

"Quiero colaborar con Sting y Taylor Swift", le dijo Santana a la presentadora Kathy Buccio mientras promocionaba su nuevo álbum, "Sentient", que se estrena este viernes.

"Con Taylor Swift porque quiero hacer una versión de 'No Woman, No Cry' (de Bob Marley & The Wailers), 'Just Like a Woman' (de Bob Dylan) y 'Natural Woman' (una canción de Carole King)".

Santana, de 77 años, continuó explicando que quiere hacer un álbum con Swift, de 35, que "valide" y "celebre" el "lado femenino de Dios".