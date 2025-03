Elizabeth Olsen asegura que no compite con sus hermanas Mary-Kate y Ashley

Madrid, España.

Elizabeth Olsen "no compite" con sus hermanas Mary-Kate y Ashley.

La actriz, de 36 años, es la hermana menor de las actrices -que saltaron a la fama cuando compartieron el papel de Michelle Tanner en 'Full House' en la década de 1990 antes de convertirse en estrellas por derecho propio con una serie de papeles protagonistas en el cine- y aunque ella misma ha disfrutado de un gran éxito con proyectos como 'WandaVision', admitió que las gemelas, de 38 años, tienen un "tipo diferente de conexión" entre sí.

Durante la última emisión del programa 'Today with Jenna and Friends', explicó: "También admiro mucho la asociación que tienen Mary-Kate y Ashley y no compito con ellas, en cierto modo. Es algo diferente. Es algo realmente interesante de ver. Lo admiro; es un tipo diferente de conexión".

Tras su salto a la fama como dúo, Mary-Kate y Ashley protagonizaron la breve comedia de situación, 'Two of a Kind' antes de aparecer en películas directas a video como 'Passport to Paris' y 'Our Lips Are Sealed', pero su última aparición juntas en pantalla fue en el estreno cinematográfico 'New York Minute' en 2004.

Desde entonces, la pareja ha labrado sus carreras como diseñadoras de moda, pero Elizabeth, la estrella de 'Assessment', insistió en que antes de empezar a trabajar en el mundo del espectáculo, sentía "curiosidad" por el medio, pero en realidad no quería que la "asociaran" con sus hermanas mayores en ese momento por si se pensaba que el "nepotismo" era la razón de su éxito.