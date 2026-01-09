Motagua decepciona: pierde su primer amistoso de 2026 ante Firpo de El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.

El 2026 no ha empezado de la mejor manera para el Motagua. Después de la coronación de su vecino Olimpia, el Ciclón Azul arrancó el año este viernes con una derrota en partido amistoso 1-2 contra el CD Luis Ángel Firpo de El Salvador. En su primer partido de preparación, el equipo del español Javier López tropezó en el estadio Nacional Chelato Uclés y empezó el año como terminó el 2025, decepcionando a sus aficionados que exigen a sus jugadores. "Pongan huevos, Motagua pongan huevos", cantaron los hinchas que llegaron al coloso capitalino en los últimos minutos.

Los goles del conjunto salvadoreño cayeron en el primer tiempo, fueron obra de Nelson Díaz y Lizandro Claros. Las Águilas descontaron en la parte de complemento con un lanzamiento penal ejecutado por Luis Vega.

El Firpo terminó jugando el duelo con nueve hombres por las expulsiones de Bryan Landaverde y Erivan Flores en el segundo tiempo. Motagua pudo contar con el debut de sus más recientes fichajes como Alejandro Reyes, con el dorsal 23, y Pablo Cacho, con el 2. Ambos refuerzos arrancaron en el 11 titular. También vio acción Yostin Obando, joven que terminó su préstamo con Leones FC.

El técnico Javier López mantuvo su base en la alineación con algunas novedades. Jugaron de inicio Luis Ortiz, Jonathan Argueta, Pablo Cacho, Marcelo Santos, Clever Portillo, Carlos Palma, Rodrigo Gómez, Alejandro Reyes, Edwin Munguía, Carlos Mejía y John Kleber Oliveira da Silva.

Tras este resultado, Motagua continuará con su preparación de cara a su debut oficial en el Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a Platense en la jornada dos, luego de haber descansado en la primera fecha. El conjunto capitalino buscará ajustar detalles y llegar en mejor forma a su estreno en la competencia.

