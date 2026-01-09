Liga Nacional confirma calendario del Torneo Clausura 2026 y fecha de inicio

La Liga Nacional de Honduras dio a conocer el calendario oficial de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026, certamen que arrancará el próximo 24 de enero, marcando el inicio de una nueva lucha por el título del fútbol hondureño. En la jornada uno, el bicampeón Olimpia comenzará la defensa de su corona recibiendo al Génesis PN, en un duelo que abrirá el camino del torneo.

Real España hará lo propio en casa frente al Olancho FC, mientras que la UPNFM será anfitrión ante Marathón. Además, Juticalpa se enfrentará a Choloma y Platense chocará contra Victoria, con Motagua descansando en la primera fecha. El calendario también deja definidos desde temprano los principales duelos de rivalidad. El primer Clásico del torneo se disputará en la jornada tres, cuando Real España reciba a Motagua, en un encuentro que promete alta intensidad y gran expectativa entre ambas aficiones.