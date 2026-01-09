Incendio genera alarma en bodega del Instituto Nacional de Migración

Tegucigalpa, Honduras.

Wilson Paz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), informó este jueves que se registró un incendio en una de las bodegas de la institución, ubicada detrás de la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Escuela, en Tegucigalpa.

A través de un comunicado público, Paz detalló que tras una evaluación preliminar no se reportaron pérdidas considerables de bienes, debido a que el Instituto se encuentra actualmente en un proceso de traslado hacia nuevas instalaciones.

Asimismo, confirmó que no hubo personas afectadas como resultado del siniestro.