Incendio genera alarma en bodega del Instituto Nacional de Migración

Wilson Paz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), informó este jueves que se registró un incendio en una de las bodegas de la institución, ubicada detrás de la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Escuela, en Tegucigalpa.
A través de un comunicado público, Paz detalló que tras una evaluación preliminar no se reportaron pérdidas considerables de bienes, debido a que el Instituto se encuentra actualmente en un proceso de traslado hacia nuevas instalaciones.
Asimismo, confirmó que no hubo personas afectadas como resultado del siniestro.
“Gracias a la pronta y eficaz intervención del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado de manera oportuna, evitando mayores daños”, señaló el funcionario.
El titular del INM indicó que las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.
El hecho generó preocupación entre transeúntes y personal de instituciones cercanas; sin embargo, la rápida acción de los equipos de emergencia permitió contener la situación sin que se extendiera a otras áreas.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración no ha informado si el incidente provocará retrasos en sus operaciones administrativas, mientras continúa el proceso de reubicación institucional.