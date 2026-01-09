Aldana rechaza fallo del TJE y advierte que no habrá transición en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Aldana, candidato a la reelección a la Alcaldía del Distrito Central, reaccionó con dureza este viernes a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que declaró inadmisible su recurso de apelación, y advirtió que no habrá transición municipal mientras no se contabilicen "435 actas pendientes". Tras conocerse el fallo, Aldana cuestionó públicamente la decisión del órgano electoral y planteó dudas sobre la negativa a realizar el recuento solicitado. “¿Cuál es el miedo de contar los votos? No hay transición si no se suman las 435 actas. Es la ley, el imperio de la ley y la Constitución”, expresó.

El aspirante capitalino aseguró que la resolución del TJE responde a presiones externas y afirmó que se ha vulnerado la voluntad popular de miles de votantes del Distrito Central. "Hoy fueron esclavos de situaciones poderosas que tienen la intención de que en la capital no se cuenten esos votos", señaló.

Llamado a instituciones y sociedad civil

Aldana hizo un llamado directo a iglesias, organizaciones de sociedad civil, gremios profesionales, sector privado y academia, para que se pronuncien ante lo que considera una grave afectación a la democracia. “Este es el momento de defender la democracia. Nos están robando frente a nuestra cara y no podemos quedarnos callados”, manifestó. También instó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a su directora, Gabriela Castellanos, a pronunciarse sobre el caso. “Robarse una elección también es corrupción y no podemos permitirlo a la luz del día”, afirmó. El candidato extendió su llamado al Colegio de Abogados de Honduras, a periodistas y al sector empresarial, advirtiendo que permitir una imposición sin votos sentaría un precedente peligroso.

“No pueden permitir tener un impostor sentado en la silla municipal. Que se lo ganen con votos y ahí lo respetamos”, sostuvo.

Anuncia denuncia penal

Aldana anunció que el próximo lunes presentará una denuncia criminal ante el Ministerio Público contra los magistrados que, a su criterio, incurrieron en un acto ilegal al emitir la resolución. “No se van a salir con la suya. Vamos a denunciar a quienes firmaron esa resolución de manera ilegal”, advirtió.

Cuestionamientos desde el propio TJE