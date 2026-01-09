Mario Morazán cuestiona fallo del TJE por recurso de Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras

Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), cuestionó este viernes la resolución mediante la cual el pleno declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Jorge Aldana, candidato a la reelección a la Alcaldía del Distrito Central, y aseguró que el fallo se emitió con errores graves de procedimiento y sin el quórum legal requerido. Morazán explicó que Aldana presentó dos recursos distintos, los expedientes TJE-0801-2026-00035 y TJE-0801-2026-00101, los cuales afirmó que fueron confundidos y resueltos de manera incorrecta. “El licenciado Jorge Aldana presentó dos recursos de apelación distintos. El expediente 35 es por 435 actas que no fueron contadas, mientras que el expediente 101 corresponde a 987 actas impugnadas. Son asuntos completamente diferentes”, sostuvo. De acuerdo con Morazán, el recurso inadmitido se refería exclusivamente a la solicitud de recuento jurisdiccional de 435 actas, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconociera que no pudo contarlas por falta de tiempo y otras razones ajenas al candidato.

"Él pidió que se contaran esas actas porque injustificadamente no se hizo. Sin embargo, el tribunal no resolvió eso y respondió sobre otro expediente distinto", señaló.

Señalamientos contra el procedimiento interno

El magistrado Morazán afirmó que la resolución fue elaborada sin analizar el fondo del recurso y responsabilizó a la magistrada Miriam Barahona Rodríguez, ponente del expediente, de no haberlo elaborado personalmente por encontrarse con problemas de salud. “La magistrada Barahona no estaba en condiciones físicas ni mentales para ejercer el cargo en este momento. Alguien externo terminó haciendo esa resolución, y eso llevó a esta aberración jurídica”, afirmó. Morazán también rechazó las versiones que lo señalan de ausentarse injustificadamente de la sesión, y aseguró que su retraso obedeció a la elaboración de un voto razonado, al no estar de acuerdo con la decisión mayoritaria. “Cuando uno disiente, tiene que dejar constancia escrita. Yo estaba elaborando un voto razonado para explicar que estaban resolviendo el expediente 35 con antecedentes del 101”, explicó.

Denuncia falta de quórum y presiones