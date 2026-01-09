TJE declara inadmisible recurso de Jorge Aldana en medio de denuncias por ausencias

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Jorge Alejandro Aldana Bardales, candidato a la reelección a la Alcaldía del Distrito Central, resolución que se dio a conocer en medio de cuestionamientos internos por la inasistencia del magistrado Mario Morazán a sesiones clave del pleno. Mediante el expediente TJE-0801-2026-00035, el órgano electoral resolvió no admitir a trámite el recurso presentado por los abogados Rosa Irene Villela Chinchilla, Edwin Natanahel Sánchez Navas y Paul Emilio Zepeda Castro, apoderados legales de Aldana, al determinar que incurrió en la causal de inadmisión establecida en el artículo 70, numeral 5, de la Ley Orgánica y Procesal Electoral.

En la misma resolución, el TJE declaró improcedente la solicitud de medida cautelar que pretendía la suspensión del acto impugnado, al carecer, según el fallo, de presupuesto procesal que permitiera su conocimiento. Asimismo, ordenó el archivo definitivo del expediente y la devolución de las diligencias administrativas a su lugar de origen. La decisión fue adoptada en nombre del Estado de Honduras, con base en disposiciones constitucionales y electorales, y tuvo como ponente a la magistrada Miriam Barahona Rodríguez.

Denuncia por ausencias en el pleno

Horas antes de conocerse la resolución, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, había denunciado públicamente la ausencia reiterada del magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera en sesiones convocadas para conocer recursos electorales, incluido el presentado por Aldana. Flores Urrutia explicó que Morazán fue convocado "en legal y debida forma" a una sesión jurisdiccional programada para la tarde del jueves, pero que minutos antes del inicio se justificó su inasistencia por motivos de salud.

“Se nos notificó que se encontraba afectado por una infección y que había requerido atención médica”, indicó el magistrado presidente. No obstante, Flores Urrutia señaló que, ante la urgencia de resolver los recursos y conforme a un acuerdo previo del pleno, se habilitó la posibilidad de participación virtual vía Zoom, opción que —según denunció— tampoco fue atendida por Morazán. “Fue convocado nuevamente vía Zoom y no tuvimos ninguna respuesta”, afirmó Urrutia.

Nueva convocatoria sin resultados

Ante la falta de quórum, la sesión fue reprogramada para este viernes por la mañana. Sin embargo, Flores Urrutia relató que, aunque Morazán se encontraba en el edificio del TJE, no se presentó oportunamente al pleno. “Nos informaron que estaba en su despacho atendiendo asuntos pendientes, pero la carga de trabajo y la responsabilidad con el pueblo hondureño no nos permitían seguir esperando”, expresó.

Resolución firme