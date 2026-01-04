La Enee recibió transferencia adicional de L981.8 millones en 2025

Tegucigalpa, Honduras

Mediante el acuerdo ejecutivo 263-2025, se autorizaron 981.8 millones de lempiras a favor de la estatal eléctrica, provenientes del presupuesto de la Secretaría de Energía ( Sen), a través de una transferencia interinstitucional, constató La Prensa.

A los 49,430.4 millones de lempiras aprobados para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en 2025, se sumó una transferencia adicional de fondos antes de concluir el año fiscal.

“Autorizar la transferencia de recursos financieros desde la administración centralizada a la administración descentralizada, a través de la Tesorería General de la República, mediante el mecanismo de transferencia interinstitucional de fondos del presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía al presupuesto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, mediante la incorporación de ingresos y egresos por la cantidad de 981,794,277.00”, detalla el convenio publicado en el diario oficial La Gaceta.

El acuerdo establece que los recursos “serán destinados y reorientados para la ejecución de proyectos de inversión prioritarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, así como para la reducción de la tarifa, disminución de pérdidas y activación de la economía nacional”.

Pese a los múltiples actores involucrados en la reducción de pérdidas de la estatal eléctrica, estas se mantenían cercanas al 35% al tercer trimestre de 2025.

Asimismo, las cuentas por cobrar de la Enee ascendían a 16,913.2 millones de lempiras, mientras que la deuda en mora con acreedores financieros sumaba 16,645.62 millones de lempiras. A ello se añade un déficit acumulado de 87,811 millones de lempiras, registrado hasta septiembre del año pasado.