Gobierno ejecutó en 2025 la totalidad de la partida confidencial

Tegucigalpa, Honduras

Una revisión de La Prensa establece que, al cierre de 2025 , se ejecutaron 596.6 millones de lempiras de la también conocida como partida confidencial del Poder Ejecutivo.

De los cuatro años de la administración de Xiomara Castro , únicamente en el período pasado se ejecutó en su totalidad la partida 449 , correspondiente a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) .

Para el ejercicio fiscal anterior, a los SFAC se les aprobaron 12,171.1 millones de lempiras; no obstante, la asignación fue reducida en 11,574.5 millones de lempiras.

En 2024, a la denominada “caja chica de la Presidencia” se le asignaron 9,012.2 millones de lempiras, pero posteriormente el monto fue disminuido en 7,468.2 millones de lempiras, quedando disponibles 1,544 millones de lempiras. De esa cantidad, se ejecutaron 769.7 millones de lempiras, equivalentes al 49.9%.

Durante 2023, la partida 449 alcanzó un presupuesto de 15,885.5 millones de lempiras; sin embargo, se le redujeron 15,327.7 millones de lempiras, quedando en 557.8 millones de lempiras, de los cuales se ejecutó el 95. %, es decir, 533.24 millones de lempiras.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para el primer año de la actual administración pública, a esta partida se le asignaron inicialmente 5,034.7 millones de lempiras, pero posteriormente fue ampliada hasta 24,930.6 millones de lempiras, lo que representó un incremento de 19,895.9 millones de lempiras.