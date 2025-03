A Selena Gómez le causa tristeza leer comentarios sobre su peso

Madrid, España.

Selena Gómez se siente “triste” al leer tantos comentarios sobre su peso.

La estrella del pop y actriz, de 32 años, ha admitido que intenta no mirar los comentarios desagradables en las redes sociales, pero que es "humana" y "a veces lee cosas", insistiendo en que "nunca" se parecerá a una modelo y achacando las fluctuaciones en su talla a la medicación que toma para el lupus, un trastorno autoinmune crónico.

Durante una participación en el podcast 'On Purpose with Jay Shetty', Selena explicó:

"Para nadie es nuevo que, obviamente, las mujeres tienen sentimientos mucho más intensos acerca de su apariencia... Cuando me preparo para un evento, el 90 por ciento de las veces pienso: 'Sólo espero poder tomarme la foto y sentarme...'. Trato de no mirar los comentarios, pero hay tantas cosas diferentes que me salen en la cara, que no puedo evitar ver... Soy víctima de mirar las cosas".

La estrella de 'Emilia Pérez' añadió:

"Es el personaje que interpreta lo que se juzga: Es la forma en que no soy lo suficientemente blanca, no soy lo suficientemente mexicana ... nadie se preocupa por ese tipo de cosas con los hombres. Mi peso también es importante. Todo el mundo tiene algo que decir y eso me entristece y -ni siquiera me entristece porque no soy una víctima- sólo creo que me ha amargado un poco y me siento muy culpable por decirlo, pero es verdad...".