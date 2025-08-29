Esposa de Bruce Willis lo muda a una casa separada

Estados Unidos.

Emma Heming Willis tomó la "decisión más difícil" al mudar a su esposo Bruce Willis a una casa separada. La modelo, de 47 años, ha cuidado al actor de 70 años desde que le diagnosticaron demencia frontotemporal, y ahora ha revelado que tuvo que ser trasladado para recibir atención profesional. En el especial de ABC, "Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado con Diane Sawyer", Emma explicó que la decisión se tomó para proteger el bienestar de sus hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

También explicó que Bruce ahora vive en una casa de una planta con un equipo de atención a tiempo completo, pero siempre cerca de ellas. Emma dijo: "Cuando vamos, ya sea para estar al aire libre o viendo una película... tratamos sólo de estar allí y conectar con Bruce. Es una casa llena de amor, calidez, cariño y risas. Y ha sido hermoso ver eso, ver cómo muchos amigos de Bruce siguen apoyándolo y le aportan vida y diversión". Al preguntarle qué le gustaría decirle a su esposo hoy, Emma dijo: "Cómo está, si está bien, si se siente bien. Si hay algo que podamos hacer para apoyarlo mejor. Me encantaría saberlo. Si tiene miedo. Si alguna vez se preocupa, me encantaría poder hablar con él".