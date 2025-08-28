French Montana se compromete con la princesa de Dubái

¡French Montana se ha comprometido!

El rapero de 40 años le propuso matrimonio a la jequesa Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, princesa de Dubái, hace dos meses, según un comunicado de prensa publicado el miércoles 27 de agosto. TMZ fue el primero en informar la noticia.

Montana le propuso matrimonio durante la Semana de la Moda de París en junio, poco después de su primer desfile para la colección Primavera/Verano 2026 de 3.PARADIS, según el comunicado.

Dos días después del desfile del 25 de junio, Montana publicó una foto de su pasarela en Instagram con el texto: "TOQUE AL AIRE".

"Representantes confirman que, si bien los planes de boda están en marcha, ambas familias, quienes, según se informa, están entusiasmadas y lo apoyan, aún están ultimando las fechas y los preparativos", afirma el comunicado.

Se especuló por primera vez que la estrella del hip-hop salía con Sheikha Mahra, de 31 años, hace casi un año, después de que la pareja fuera vista junta en octubre de 2024 cuando la futura novia compartió fotos de ella llevándolo de paseo por la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, según E! News.

La hija del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, no hizo público oficialmente su romance con el rapero de "Unforgettable" hasta este verano, cuando ambos aparecieron de la mano en varios eventos de la Semana de la Moda de París.

Sheikha Mahra estuvo casada anteriormente con el jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, con quien tiene una hija. Anunció su separación en julio de 2024 a través de una publicación en Instagram, posteriormente eliminada.

Las exnovias más conocidas de French Montana incluyen a su exesposa Deen Kharbouch (con quien estuvo casado de 2007 a 2014 y tuvo un hijo) y la socialité Khloé Kardashian, con quien tuvo una relación intermitente en 2014.

Karim Kharbouch, más conocido como French Montana, es un rapero, cantante y compositor marroquí. Es el fundador y CEO de Cocaine City Records. En 2012 firmó un contrato de grabación de joint venture con Maybach Music Group y Bad Boy Records. Wikipedia