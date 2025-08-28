Emma Stone reconoce que cree en los extraterrestres

Venecia.

Emma Stone brilla en la brutal 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos, que compite por el León de Oro en Venecia y que juega con la idea de si existen los extraterrestres, algo en lo que la actriz fue muy clara: "Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres".

Entre risas, la actriz aseguró en la rueda de prensa de presentación del filme que se enamoró "locamente" del programa 'Cosmos' y de la filosofía de su creador, Carl Sagan, una de sus personas favoritas del mundo.

"Él creía profundamente que la idea de que estemos solos en este vasto universo en expansión es bastante narcisista", afirmó la actriz, aunque también precisó que eso no quiere decir que alguna inteligencia superior nos esté observando, que era la pregunta que se le había formulado.

En 'Bugonia', que es un remake del filme surcoreano 'Save the green planet!' (2003), de Jang Joon-Hwan, la actriz es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía -al que interpreta Jesse Plemons- que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia.

La película va más allá del lado extraterrestre, es una historia que refleja el mundo actual y reflexiona sobre lo poco que sabemos de los demás en una sociedad dominada por las redes sociales y en la que es difícil discernir lo que es real de lo que no lo es.

"Estamos en una época en la que es difícil saber con quien te relacionas", dijo Stone, que se puso como ejemplo al señalar que "la persona que viene aquí y la persona que está con mi familia y amigos son diferentes".

"¿Cómo saben que yo no soy una extraterrestre?", afirmó divertida a los periodistas.